NBA／挺詹姆斯批評隊友 歐尼爾：領袖該做的

2019-03-05 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



歐尼爾力挺詹姆斯，認為他用批評隊友的方式沒錯，這就是領袖該做的事。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人近來球隊狀況層出不窮，讓一哥詹姆斯（LeBron James）公開批評隊友表現並呼籲該找回專注力，引發各界討論，而過去也曾擔任過湖人門面的退役中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal），今天也支持詹姆斯的做法，並認為這就是身為球隊領袖該做的事情。

湖人本季在找來詹姆斯助拳後，上半季表現一度讓人驚艷，不過隨著季中詹姆斯因為腹股溝傷勢長時間缺陣，湖人表現急轉直下，就連詹姆斯歸隊後都無法幫助球隊找回節奏，讓他日前公開批評隊友不該為了外界的事分心，必須找回在場上的專注力。

對於詹姆斯的做法，湖人名宿歐尼爾今天在節目上也表示支持，並認為這就是身為球隊領袖該做的事，「過去我總是在做這樣的事情，不然為什麼我和布萊恩（Kobe Bryant）間總是充滿矛盾，反觀如果你不去做這件事，我還會點名並批評你。」

歐尼爾強調，詹姆斯想藉由公開批評的方式激勵隊友，如果他的隊友會因此受到刺激，那將會在場上打得更加賣力，不過這樣的做法是否適用在年輕的湖人身上，還有待觀察，「詹姆斯並不是帶著惡意說這些話，反觀他是很聰明的人，就如同他說的，如果你不想被交易，那就上場拚命打球吧。」

而身為湖人死忠粉絲的美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）在日前也痛批湖人表現，放話要用五美元售出個人湖人本季季票，並為詹姆斯的處境打抱不平，「給詹姆斯多一點協助吧，因為現在這些傻蛋什麼也沒辦法做。」