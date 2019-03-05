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NBA／綠衫軍也傳內憂 杜蘭特：如同當年勇士

2019-03-05 10:06聯合報 記者劉肇育╱即時報導

NBA兩大傳統名門洛杉磯湖人與波士頓塞爾蒂克近來內憂不斷，其中綠衫軍主控厄文（Kyrie Irving）更被美國媒體爆料與球隊漸行漸遠，不過金州勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天受訪時強調，只要季後賽一開打，他們將會找回最佳狀態。

塞爾蒂克在過去五場比賽輸掉四戰後，雖然仍以六場勝差領先東區排名第六名的活塞，但與前四名球隊的勝差卻愈差愈大，恐無法在季後賽取得主場優勢，而塞爾蒂克的低迷狀態也被美國媒體歸咎於球隊主控厄文的領導能力不足，甚至傳出他已經與隊友和球團漸行減遠。

不過繼日前詹姆斯（LeBron James）出聲為前隊友厄文護航後，杜蘭特在今天受訪時也強調，季後賽經驗豐富且人才濟濟的綠衫軍，只要季後賽一開打自然就會調整出最佳狀態。

杜蘭特指出，綠衫軍去年在沒有厄文與海瓦德（Gordon Hayward）的情況下，仍在季後賽打出亮眼表現，不過本賽季他們仍在尋找讓兩人融入球隊的方式，「很多人都認為他們應該拿下65勝，因為他們就是有這樣的天賦，去年還打進東區冠軍賽第7戰，但這是一個全新的球季，很多球隊都有戰力異動，包括他們也都還在互相熟悉彼此，但厄文和海瓦德都是有季後賽經驗的球員，所以不會有太大的問題。」

杜蘭特強調，現階段的塞爾蒂克就像是個半成品，如同他剛加入勇士時的狀況，球隊和球員都需要有耐心來度過這段時間，「你無法讓這個過程加速，這就像是人際關係一樣，你很難在一個月內就從約會加速到結婚，建立團隊也是如此，你們必須互相學習和習慣彼此的日常，這需要一些時間。」

塞爾蒂克厄文杜蘭特

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