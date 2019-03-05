親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

運動筆記飛虎同學會二〇一八備戰馬拉松之遲來的感恩與回顧
健行筆記天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..【尼泊爾 藍塘-3】雪國
NBA精彩演出- Luka Doncic半場大號三分球 (3月5日)林書豪當週精彩好球 (2月25日-3月3日)

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34聯合報 記者劉肇育╱即時報導

湖人內部一團亂，球團決定先不與安東尼簽約，改尋找中鋒戰力。。 美聯社
湖人內部一團亂，球團決定先不與安東尼簽約，改尋找中鋒戰力。。 美聯社
分享

洛杉磯湖人近來因為勝少敗多導致內部氣氛受到影響，不僅庫茲瑪（Kyle Kuzma）公開呼籲球團不能忽視球隊內部問題，就連原本可能與湖人簽約的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），都在今天傳出已經與湖人球團終止簽約談判。

湖人在2月份12場比賽僅拿下4勝後，不但勝率跌破5成，排名也下滑到西區第10名，讓詹姆斯（LeBron James）多次向隊友信心喊話，希望協助年輕隊友一同夠度過難關。

在近日庫茲瑪聲稱球隊仍有一些「待解決」的問題時，詹姆斯則表示，隊友們應該更沉得住氣才行，「我認為這一季我們遭遇了很多傷病，而並非是球隊內部真的有什麼問題，是輸球讓我們變得有點焦躁。」

在球隊戰績不佳的情況下，湖人高層也傳出做出一些補強方向的改變，包括先暫緩了與「甜瓜」安東尼的簽約談判，希望利用剩餘的一個名額空缺來補進一名中鋒，填補日前將年輕中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）送往快艇的禁區戰力空缺。

不僅湖人對於安東尼加盟一事態度轉變，安東尼團隊傳出也因為湖人內部氣氛低迷而怯步，尤其在湖人與季後賽漸行漸遠的情況下，安東尼也被認為將不會希望淌入這攤混水之中。

湖人安東尼詹姆斯

相關新聞

NBA／第24場得分破40 哈登：火箭奪冠最重要

2019-03-04 23:26

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

NBA／綠衫軍也傳內憂 杜蘭特：如同當年勇士

2019-03-05 10:06

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

NBA／伯加特將回NBA？ 傳勇士、76人有意爭取

2019-03-04 15:59

NBA／正式加盟公鹿 加索：盼助球隊奪冠

2019-03-04 15:58

NBA／巫師3人破20分 灰狼苦吞客場4連敗

2019-03-04 15:30

NBA／怒瞪對手遭驅逐出場 菜鳥楊恩喊冤

2019-03-04 15:00

NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17

NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32

NBA／衛少第四節大發神威 雷霆逆轉灰熊止連敗

2019-03-04 11:37

NBA／勒夫、克拉克森聯手飆分 騎士末節逆轉魔術

2019-03-04 11:09

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 10:54

NBA／快艇火力爆發轟垮尼克 領先湖人5場勝差

2019-03-04 10:52

NBA／胡德第四節飆21分 拓荒者客場擊敗黃蜂

2019-03-04 09:56

NBA／哈登狂轟42分 火箭客場力壓綠衫軍

2019-03-04 09:26

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32

NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17

NBA／伯加特將回NBA？ 傳勇士、76人有意爭取

2019-03-04 15:59

NBA／怒瞪對手遭驅逐出場 菜鳥楊恩喊冤

2019-03-04 15:00

NBA／林書豪先發未能建功 暴龍延長賽敗給活塞

2019-03-04 10:51

NBA／正式加盟公鹿 加索：盼助球隊奪冠

2019-03-04 15:58

NBA／賈霸義賣4枚冠軍戒 300萬美元做慈善

2019-03-04 17:34

中職／高志綱不辦引退儀式 生涯5冠感謝飛總

2019-03-04 15:37

NBA／衛少第四節大發神威 雷霆逆轉灰熊止連敗

2019-03-04 11:37

UBA／義守搶下四強 小娟姐：球員想贏最重要

2019-03-04 19:13

中職／詹子賢滿貫砲加6打點 兄弟重創斗山熊

2019-03-04 19:49

NBA／塞爾蒂克表現起伏 老闆對季後賽仍有信心

2019-03-04 17:32

NBA／大學球衣退休儀式 艾倫帶4個兒子出席

2019-03-04 16:40

NBA／勒夫、克拉克森聯手飆分 騎士末節逆轉魔術

2019-03-04 11:09

NBA／快艇火力爆發轟垮尼克 領先湖人5場勝差

2019-03-04 10:52

MLB／洋基去年267轟紀錄 賈吉：今年會再刷新

2019-03-04 10:55

中職／16年前最強中華隊克韓 這3人仍在第一線

2019-03-04 19:15

MLB／陳偉殷回主場2局失4分 教頭仍給肯定

2019-03-05 07:45

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

MLB／台南Josh嗨上大聯盟 棒球網紅一年出頭天

2019-03-04 17:47

MLB／天使推特秀大谷鮮肉 網友：有大谷哪需哈波？

2019-03-04 13:24

MLB／初登板無失分 田中將大不受計時器影響

2019-03-04 10:29

中職／高志綱笑彭政閔哭什麼 自己談到退休也哽咽

2019-03-04 17:30

跆拳道／美國公開賽掛我國旗 中國隊抗議後遭撤

2019-03-04 15:06

NBA／將與暴龍和林書豪交手 哈登：他永不退縮

2019-03-05 09:13

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

MLB／托球助攻全壘打再現 老虎菜鳥外野手成苦主

2019-03-04 12:06

WSBL／旅外陳晏宇現身 電信史上次高113分大勝台電

2019-03-04 22:31

NBA／巫師3人破20分 灰狼苦吞客場4連敗

2019-03-04 15:30

NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 10:54

NBA／第24場得分破40 哈登：火箭奪冠最重要

2019-03-04 23:26

MLB／為華盛頓奪冠？哈波坦言口誤：現在要換新目標

2019-03-04 10:56

中職／有機會進東奧？高志綱：當年也沒想到贏南韓

2019-03-04 15:57

中職／轉教練首亮相 高志綱：決定了就往前走

2019-03-04 23:37

UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57

UBA／菜鳥陳范柏彥再闖小巨蛋 盼助隊奪冠

2019-03-04 21:32

UBA／劉惠茹轟32分 台師大斷文化跨季60連勝

2019-03-04 20:20

PGA／17洞吞致命柏忌 維傑辛無緣最年長冠軍

2019-03-04 12:49

MLB／道奇教頭坦承 克蕭可能趕不上開幕戰

2019-03-05 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top