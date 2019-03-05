NBA／先安內後攘外 傳湖人不簽安東尼了

2019-03-05 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湖人內部一團亂，球團決定先不與安東尼簽約，改尋找中鋒戰力。。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人近來因為勝少敗多導致內部氣氛受到影響，不僅庫茲瑪（Kyle Kuzma）公開呼籲球團不能忽視球隊內部問題，就連原本可能與湖人簽約的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），都在今天傳出已經與湖人球團終止簽約談判。

湖人在2月份12場比賽僅拿下4勝後，不但勝率跌破5成，排名也下滑到西區第10名，讓詹姆斯（LeBron James）多次向隊友信心喊話，希望協助年輕隊友一同夠度過難關。

在近日庫茲瑪聲稱球隊仍有一些「待解決」的問題時，詹姆斯則表示，隊友們應該更沉得住氣才行，「我認為這一季我們遭遇了很多傷病，而並非是球隊內部真的有什麼問題，是輸球讓我們變得有點焦躁。」

在球隊戰績不佳的情況下，湖人高層也傳出做出一些補強方向的改變，包括先暫緩了與「甜瓜」安東尼的簽約談判，希望利用剩餘的一個名額空缺來補進一名中鋒，填補日前將年輕中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）送往快艇的禁區戰力空缺。

不僅湖人對於安東尼加盟一事態度轉變，安東尼團隊傳出也因為湖人內部氣氛低迷而怯步，尤其在湖人與季後賽漸行漸遠的情況下，安東尼也被認為將不會希望淌入這攤混水之中。