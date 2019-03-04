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UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

107學年度富邦人壽UBA八強賽事，今天在健行科大進行最後一天賽程，儘管已經確定與四強無緣，文化大學與政治大學仍打得難分難捨，文化余孟耘雖在終場前18.4秒投進逆轉打板三分球，仍擋不住政大張鎮衙的反撲，最終就以69：70與8強首勝擦身而過，最終以0勝7敗在8強敬陪末座。

「這階段跟預賽相比，球隊狀況真的差很多。」文化主帥陳暉賽後說，「預賽時球隊球員多是健康的，但到了8強賽，球隊陣中少了內線打起來真的很辛苦。」雖然以連敗結束本季UBA賽事，文化教頭陳暉並不因此責備球員，「我們的球員身材不如人，就只能靠著拚勁與人對抗，我在乎的不是勝負而是球賽的內容，有好的內容才會讓球隊不斷進步。」

而文化陣中3名主力林秉聖、吳松峻、余孟耘都即將畢業，對於其他球員是否能夠成長、頂替上來，陳暉認為，學弟們必須要知道自己與別人差別在哪，努力加強自身才能與對手抗衡。

陳暉也坦言，目前球隊面臨到的最大問題仍是招生，「現在以文化的資源而言，要招到一級的球員很難，現在大概只能鎖定前8強的替補球員，如果能夠順利招生，明年球季才有競爭力。」

此役三分球7投5中、攻下全隊最高的19分余孟耘與成為球隊英雄擦身而過，目前他還因學分因素需要延畢，但是否會再披上文化球衣仍未定論，雖然可能就此結束UBA生涯，余孟耘並不覺得可惜，「大家都盡力了。賽前大家就講好不要在意計分板上的數字，就是開心打球。」他也期許學弟能夠吸取8強賽的比賽經驗，繼續加強自我，「雖然走了我們3個，但對他們明年還是滿有信心的。」

余孟耘（中）在終場前18.4秒投進超前打板三分球。圖／大專體育總會提供
余孟耘（中）在終場前18.4秒投進超前打板三分球。圖／大專體育總會提供
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余孟耘（中後）投進三分後與隊友慶祝。圖／大專體育總會提供
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張鎮衙

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