UBA／8強7連敗作收 文化盼來年克服招生問題

2019-03-04 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



107學年度富邦人壽UBA八強賽事，今天在健行科大進行最後一天賽程，儘管已經確定與四強無緣，文化大學與政治大學仍打得難分難捨，文化余孟耘雖在終場前18.4秒投進逆轉打板三分球，仍擋不住政大張鎮衙的反撲，最終就以69：70與8強首勝擦身而過，最終以0勝7敗在8強敬陪末座。

「這階段跟預賽相比，球隊狀況真的差很多。」文化主帥陳暉賽後說，「預賽時球隊球員多是健康的，但到了8強賽，球隊陣中少了內線打起來真的很辛苦。」雖然以連敗結束本季UBA賽事，文化教頭陳暉並不因此責備球員，「我們的球員身材不如人，就只能靠著拚勁與人對抗，我在乎的不是勝負而是球賽的內容，有好的內容才會讓球隊不斷進步。」

而文化陣中3名主力林秉聖、吳松峻、余孟耘都即將畢業，對於其他球員是否能夠成長、頂替上來，陳暉認為，學弟們必須要知道自己與別人差別在哪，努力加強自身才能與對手抗衡。

陳暉也坦言，目前球隊面臨到的最大問題仍是招生，「現在以文化的資源而言，要招到一級的球員很難，現在大概只能鎖定前8強的替補球員，如果能夠順利招生，明年球季才有競爭力。」