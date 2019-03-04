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NBA／帕森斯得1分繼續偷薪 曬新歡嫩模無顧忌

2019-03-04 14:17聯合新聞網 綜合報導

帕森斯在IG上大曬與新女友合照。 擷圖帕森斯IG
帕森斯在IG上大曬與新女友合照。 擷圖帕森斯IG
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本季年薪2410萬美元(約台幣7.23億)的灰熊球員帕森斯，於明星賽後與球隊關係解凍，終於有了上場機會。不過，交出的數據，繼續稱之為「薪水小偷」並不為過，6場比賽加起來得分總數23分，還沒有任何一場突破5分以上，於今天灰熊對抗雷霆比賽，帕森斯替補上場16分鐘，就只罰進一分，籃板、助攻各2，灰熊終場95:99落敗，對灰熊而言，確實在這幾場比賽，有無他上場均無差。

灰熊25勝40負排名西區倒數第二，雖爭季後賽仍有機會，但仍要振作才行。

先前被球隊冰的帕森斯，終於回到場上，然而不是在球場上活躍，倒是被八卦「TMZ」媒體報導有了新歡女友，一名23歲的嫩模，身材面貌姣好，果然「高富帥」就是厲害，身邊不缺女友。報導中更指出，他的女友住在洛杉磯，但帕森斯在洛杉磯擁有1100萬美元的豪宅，休季就可在一起。女友阿瑪多(Cassie Amato)於情人節就公布她與帕森斯的戀情。

其實，搶在媒體披露之前，帕森斯昨天就在個人IG上傳與女友合照，大曬自己新歡，而昨天球隊才作客達拉斯對抗獨行俠，於今天「背靠背」對雷霆，他趁著比賽空檔毫無顧忌，祝女友生日快樂，只不過，老闆看到又要做何感想。

帕森斯今天對雷霆只得1分。 路透
帕森斯今天對雷霆只得1分。 路透
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