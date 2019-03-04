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NBA／杜蘭特走定了？「人生不受NBA左右」

2019-03-04 12:32世界日報 編譯組／綜合報導

杜蘭特走定了？ 美聯社
杜蘭特走定了？ 美聯社
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金州勇士隊球星杜蘭特(Kevin Durant)今夏季後賽結束後，就會成為自由球員，他可能選擇到其他隊伍發展。KD一直沒有表示有何規畫，所以勇士隊球迷也只能擔心，卻說不出口，但3月1日他接受舊金山灣區NBC電視台訪問說的一番話顯示，他可能真的會離開勇士隊。

杜蘭特說：「我不需要用籃球世界去實現自己的理想。NBA使我感到滿足，讓我感覺良好，但NBA絕不能左右我，我也不需要以NBA去證明我自己。」這表示什麼？表示NBA對他來說並不是一切？他隨時可以在一地去或留？不受任何考慮左右？

「現在的我已不像從前，以前我好像在肩膀安裝晶片，不停驅動自己去努力，要為目標奮鬥。現在的我變得放鬆，隨遇而安才是我的最佳狀態，現在的我再不需要什麼東西去證明我自己。」

的確，杜蘭特剛在明星賽贏得MVP，他過去兩年又拿到NBA總冠軍，並且連續兩年成為總決賽MVP。這樣的成就還可以一直列下去，包括聯盟四季神射手。

但杜蘭特說，這些對他不能再成為推動他的力量。「我喜歡在放鬆自在的環境下開放自己，讓自己隨著感覺去發展。真正愛你的家人和朋友都不會施壓逼使你向前進，只會讓你自己發展。」

說了那麼多目的是什麼？KD可能真的要離開。如果他留在勇士隊，下季他的年薪是3150萬元，這些他不放在心上。今年暑假他將會探試自由球員市場，準備投向一個新環境。

勇士隊最近十多場的五名先發隊員包括柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特、卡珍斯（DeMarcus Cousins）、格林（Draymond Green）與湯普森（Klay Thompson），被人稱為NBA史上最強先發五虎將。但今夏季後賽結束後，這個史大最強的陣容將會煙消雲散。

杜蘭特要走，只簽一年的卡珍斯必走無疑，湯普森的合約也還在談卻沒有進展，格林是否會續續留在勇士隊也成疑問。只有柯瑞合約要到2022年才屆滿，所以柯瑞說，他現在的心情除了珍惜還是珍惜，享受每一場比賽，因為季後賽之後就可能各分東西。

勇士杜蘭特NBA

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