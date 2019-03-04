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NBA今日最佳球員- Donovan Mitchell (3月3日)今日最佳好球- Donovan Mitchell (3月3日)

NBA／今日戰績表 火箭哈登飆42分扯下綠衫軍

2019-03-04 07:49聯合新聞網 整理

哈登(中)飆42分。 路透
哈登(中)飆42分。 路透
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NBA今日戰績表

拓荒者 118:108 黃蜂

火箭 115:104 塞爾蒂克

老鷹 123:118 公牛

尼克 107:128 快艇

魔術 : 騎士

暴龍 : 活塞

灰狼 : 巫師

灰熊 : 雷霆

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 獨行俠 vs. 籃網

08:30 老鷹 vs. 熱火

09:30 金塊 vs. 馬刺

10:00 公鹿 vs. 太陽

10:00 鵜鶘 vs. 爵士

11:00 尼克 vs. 國王

11:30 快艇 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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