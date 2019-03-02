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UBA／生涯首度八強賽 教頭誇林哲霆「強心臟」

2019-03-02 17:32聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

面對本季尚未吞下敗仗的台灣師大，UBA八強賽前4戰打完2勝2負的輔仁大學團隊並不畏懼，靠著成功執行教練戰術，將士用命，加上奇兵林哲霆在最後3分鐘連拿7分加上1次關鍵抄截，率領輔大以75：69擊敗對手，也斬斷台師大19連勝。

上半場還曾陷入雙位數落後的輔大，先在半場追平比分，易籃後與台師大展開拉鋸，決勝節雙方仍緊咬比分，不過台師大卻在最後3分鐘進攻「當機」，在4分領先時先讓林哲霆投進三分球，盧峻翔兩罰俱中要回領先，林哲霆在最後3分鐘內拿下7分，幫助球隊收下關鍵的勝利。

輔大曾祥鈞繳全場最高的25分、10籃板，林哲霆11分次之，輔大教練楊哲宜賽後表示，球隊前幾場表現不穩定，主要是太依賴個人，「此役能夠贏球靠的是團隊發揮，加上戰術成功執行。」

對於此役在關鍵時刻投進三分球，且成功抄截阻斷台師大反攻的林哲霆則說：「出手當下沒想太多，只想著趕快做好防守。」而林哲霆UBA初體驗就讓他首嘗在宜蘭高中時期沒體驗過的8強賽事，楊哲宜稱林哲霆有顆「強心臟」，「知道他外線能力好，但從未打過8強讓他難免緊張。」對此林哲霆也坦言自己前幾場比賽有些緊張，但也感謝教練、隊友鼓勵。

輔大林哲霆。圖／大專體育總會提供
輔大林哲霆。圖／大專體育總會提供
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