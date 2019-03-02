ABL／米勒末節拉尾盤 夢想家退澳門黑熊4連勝

2019-03-02 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



擷圖自ABL官方推特 分享 facebook 在上周成為ABL本季第二支拿下季後賽席次的球隊後，寶島夢想家隊今天在主場迎戰澳門黑熊隊，雖然在第四節一度被對手追到1分差距，但靠著洋將米勒（Malcolm Miller）拉尾盤表現，終場仍是以99：89收下主場4連勝。

夢想家上周在主場接連擊敗香港東方與澳門戰狼隊後，收下主場3連勝，並且成為繼菲律賓火焰隊後第二支拿下季後賽席次的球隊。

而本周夢想家則將在主場與澳門黑熊展開二連戰，而黑熊目前陣中除了擁有暫居聯盟得分王與助攻王的塔克（Anthony Tucker）外，還有以場均14.7籃板的籃板王瓦特金斯（Ryan Watkins），以及在得分榜上排名第4名的麥克基尼（Mikh McKinney）。

今天雙方在前三節賽事中一路拉鋸，其中黑熊3洋將都展現對比賽的主宰力，得分都在20分以上，不過夢想家球員表現也不遑多讓，包括米勒（Malcolm Miller）拿下全隊最高的30分，葛萊斯（Tevin Glass）也有25分、16籃板表現。

其中米勒在比賽最後5分鐘黑熊追到僅剩1分差距時挺身而出，不但上演爆扣美技還投進關鍵三分球，一口氣連得10分，澆熄了黑熊的反撲氣燄，終場夢想家就以10分差距取勝。

除了洋將表現亮眼外，夢想家李學林2分、8助攻，田壘替補上陣6分鐘就投進2顆三分球拿下10分，吳永盛則是上場10分鐘拿下2分、1籃板、1助攻。