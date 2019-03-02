親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

運動筆記奔跑吧！晴空．富士山．草莓海岸：2019靜岡馬拉松【東京馬】挑戰者齊聚東馬戰場 曹純玉目標直指全國紀錄
健行筆記跟著莫名去旅行：你所未見的嘉明湖台灣第二高峰--雪山主東記行2/2
NBA賽事懶人包 (3月2日)今日十大好球 (3月2日)

NBA／成首支晉級季後賽球隊 字母哥：季前沒預料到

2019-03-02 16:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「字母哥」安戴托昆波(右)。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波(右)。 美聯社
分享
公鹿隊在今天與湖人隊之戰靠著全隊7人得分上雙的猛攻，在下半場逆轉戰局，以131：120輕取湖人，成為本季首支鎖定季後賽席次的球隊，讓公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直言，這是季前他未曾料想過的發展。

公鹿在今天賽前完成兩筆重要異動，包括與球隊主力後衛布萊德索（Eric Bledsoe）簽下4年7000萬美元（約台幣21.6億元）的延長合約，另外也傳出將簽下遭馬刺隊買斷合約西班牙鬥牛士加索（Pau Gasol）。

而在今天與湖人之戰，剛簽下延長合約的布萊德索也拿下全隊最高的31分回報公鹿球團，其中20分還是集中在下半場，包括比賽最後三分半鐘兩度完成三分打和投進一記三分球，幫助公鹿擺脫湖人糾纏，以11分差距取勝。

「我們是一支充滿天賦的年輕球隊，而且仍在一同成長。」在談到與公鹿續約時布萊德索說：「我們正在與一些比我們還要巨大的對手對抗，而我想要成為其中的一份子。」

公鹿今天拿下本季第48勝後，與東區第9名的魔術隊已經有高達19.5場勝差，讓他們成為聯盟史支取得季後賽門票的球隊，拿下16分、15籃板的公鹿「字母哥」安戴托昆波說：「當球季開打時，我知道我們是一支特殊且優秀的團隊，但老實說，我從沒有想過我們會打出聯盟最佳戰績，但我們很努力，試著贏下每一場比賽。」

公鹿湖人安戴托昆波
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

NBA／暴龍雷納德飆38分 關鍵一射險勝拓荒者

2019-03-02 11:54

NBA／湖人末節夢遊輸球 公鹿獲首張季後賽門票

2019-03-02 15:19

NBA／加索與馬刺達成買斷 轉戰東區龍頭公鹿

2019-03-02 09:24

NBA／從未刻意追求冠軍 杜蘭特：對NBA無所欲

2019-03-02 10:10

NBA／公牛老鷹合飆史上第3高分 楊恩寫空前紀錄

2019-03-02 16:03

NBA／西區季後賽卡位戰 快艇挫後來追兵國王

2019-03-02 15:14

NBA／回應對全明星賽批評 席佛拋錦標賽奇想

2019-03-02 13:58

NBA／今日戰績表 詹姆斯技壓字母哥但湖人仍敗

2019-03-02 13:56

NBA／綠衫軍全體將士用命 力克巫師終結4連敗

2019-03-02 13:23

NBA／4度延長惡鬥才分勝負 公牛驚險擊敗老鷹

2019-03-02 13:00

NBA／柯瑞悔讓女兒過早成名 佩服詹皇不受盛名所累

2019-03-02 12:09

NBA／帕克領銜突圍 黃蜂破籃網登東區老8

2019-03-02 11:18

NBA／大范甘迪掛保證 哈沃德必進名人堂

2019-03-02 11:02

NBA／2月官方最佳獎項 公鹿登教練球員雙入榜

2019-03-02 09:48

NBA／提前與布萊德索協議續約 公鹿留下陣容要角

2019-03-02 09:01

NBA／巴特勒當搖鈴人 76人阻雷霆終結對戰19連敗

2019-03-02 00:10

NBA／終結對戰19連敗 76人首次在奧城勝雷霆

2019-03-01 17:25

NBA／贏勇士卻輸尼克 魔術葛登：須更穩定

2019-03-01 16:53

NBA／59次單場至少罰進15球 哈登高居史上第一

2019-03-01 16:40

NBA／最後一次場上當對手 保羅與韋德百感交集

2019-03-01 16:22

NBA／華頓下季帥位不保？ 名記者推泰隆魯接班

2019-03-01 16:09

NBA／今日戰績表 韋德賽後與保羅互換球衣

2019-03-01 14:48

NBA／勇士末節低迷遭逆轉 柯爾：柯瑞很自責

2019-03-01 14:40

NBA／不擔憂綠衫軍疲軟 厄文舉17年騎士為例

2019-03-01 14:00

NBA／衛少隔3場再奪大三元 雷霆少喬治惜敗76人

2019-03-01 13:35

NBA／獨行俠播致敬影片 馬修斯：感激所有人

2019-03-01 10:45

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪8分 暴龍雷納德剩3秒致勝球119:117

2019-03-02 11:38

NBA／加索與馬刺達成買斷 轉戰東區龍頭公鹿

2019-03-02 09:24

首節亮眼、後半段靜悄悄 林書豪仍是板凳最佳

2019-03-02 12:12

MLB／又是二壘安打 林子偉熱身賽連4場敲安

2019-03-02 06:56

NBA／暴龍雷納德飆38分 關鍵一射險勝拓荒者

2019-03-02 11:54

NBA／湖人末節夢遊輸球 公鹿獲首張季後賽門票

2019-03-02 15:19

NBA／4度延長惡鬥才分勝負 公牛驚險擊敗老鷹

2019-03-02 13:00

NBA／大范甘迪掛保證 哈沃德必進名人堂

2019-03-02 11:02

NBA／柯瑞悔讓女兒過早成名 佩服詹皇不受盛名所累

2019-03-02 12:09

MLB／甩韓職視為工具的無奈 王維中美職再出發

2019-03-02 12:44

NBA／從未刻意追求冠軍 杜蘭特：對NBA無所欲

2019-03-02 10:10

NBA／2月官方最佳獎項 公鹿登教練球員雙入榜

2019-03-02 09:48

UBA／男女決賽二度攻蛋 12日起免費索票

2019-03-01 20:48

NBA／提前與布萊德索協議續約 公鹿留下陣容要角

2019-03-02 09:01

MLB／爭哈波送自助餐式報價 3到15年任君挑選

2019-03-02 08:52

MLB／王維中春訓首登板投3上3下 救援成功入袋

2019-03-02 07:55

中日職交流賽／黃子鵬挨轟 猿與樂天握手言和

2019-03-01 18:02

日職／札幌首戰留白 王柏融春訓連8場安打中斷

2019-03-02 15:03

NBA／公牛老鷹合飆史上第3高分 楊恩寫空前紀錄

2019-03-02 16:03

NBA／綠衫軍全體將士用命 力克巫師終結4連敗

2019-03-02 13:23

MLB／破哈波紀錄就看他？楚奧特：還沒想過

2019-03-02 07:59

NBA／帕克領銜突圍 黃蜂破籃網登東區老8

2019-03-02 11:18

NBA／回應對全明星賽批評 席佛拋錦標賽奇想

2019-03-02 13:58

NBA／巴特勒當搖鈴人 76人阻雷霆終結對戰19連敗

2019-03-02 00:10

MLB／張育成首轟出爐 熱身賽3安都是長打

2019-03-02 11:16

NBA／西區季後賽卡位戰 快艇挫後來追兵國王

2019-03-02 15:14

NBA／終結對戰19連敗 76人首次在奧城勝雷霆

2019-03-01 17:25

MLB／破紀錄的逾百億元大約 哈波跳槽費城人

2019-03-02 00:04

德國羽賽／復仇李梓嘉 周天成晉級4強

2019-03-02 08:39

MLB／好友哈波簽13年合約 布萊恩最關心他的髮型

2019-03-02 07:59

MLB／道奇錯失哈波是福是禍？看法兩極

2019-03-02 14:25

SBL／梅奧鼠蹊部拉傷 達欣險勝台銀對戰4連勝

2019-03-01 20:26

中日職交流賽／天母球場吹起猿風加油

2019-03-01 21:41

NBA／今日戰績表 詹姆斯技壓字母哥但湖人仍敗

2019-03-02 13:56

中日職交流賽／對樂天連兩場雙安 藍寅倫：選球要再做功課

2019-03-01 19:42

SBL／投切比例更平均 范耿祥：梅奧更難守了

2019-03-01 20:37

中日職交流賽／黃子鵬「救猿」失敗 與樂天言和

2019-03-01 23:58

杜拜網賽／費德勒拚生涯百冠 決賽與西西帕斯世代對決

2019-03-02 10:39

中日職交流賽／郭源治天母探班 稱宋家豪條件好

2019-03-01 18:26

MLB／鈴木一朗隔8打席敲安 首次守備機會輕鬆接

2019-03-02 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top