NBA／成首支晉級季後賽球隊 字母哥：季前沒預料到

2019-03-02 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「字母哥」安戴托昆波(右)。 美聯社 分享 facebook 公鹿隊在今天與湖人隊之戰靠著全隊7人得分上雙的猛攻，在下半場逆轉戰局，以131：120輕取湖人，成為本季首支鎖定季後賽席次的球隊，讓公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直言，這是季前他未曾料想過的發展。

公鹿在今天賽前完成兩筆重要異動，包括與球隊主力後衛布萊德索（Eric Bledsoe）簽下4年7000萬美元（約台幣21.6億元）的延長合約，另外也傳出將簽下遭馬刺隊買斷合約西班牙鬥牛士加索（Pau Gasol）。

而在今天與湖人之戰，剛簽下延長合約的布萊德索也拿下全隊最高的31分回報公鹿球團，其中20分還是集中在下半場，包括比賽最後三分半鐘兩度完成三分打和投進一記三分球，幫助公鹿擺脫湖人糾纏，以11分差距取勝。

「我們是一支充滿天賦的年輕球隊，而且仍在一同成長。」在談到與公鹿續約時布萊德索說：「我們正在與一些比我們還要巨大的對手對抗，而我想要成為其中的一份子。」

公鹿今天拿下本季第48勝後，與東區第9名的魔術隊已經有高達19.5場勝差，讓他們成為聯盟史支取得季後賽門票的球隊，拿下16分、15籃板的公鹿「字母哥」安戴托昆波說：「當球季開打時，我知道我們是一支特殊且優秀的團隊，但老實說，我從沒有想過我們會打出聯盟最佳戰績，但我們很努力，試著贏下每一場比賽。」