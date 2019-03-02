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NBA／暴龍雷納德飆38分 關鍵一射險勝拓荒者

2019-03-02 11:54聯合報 記者林宋以情╱即時報導

雷納德今天攻下38分，並投進關鍵致勝球。 美聯社
雷納德今天攻下38分，並投進關鍵致勝球。 美聯社
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東區排名第2的多倫多暴龍隊，今在主場迎戰西區第4的波特蘭拓荒者，暴龍隊一度取得16分領先，末節雖然一度遭拓荒者超前，但雷納德（Kawhi Leonard）在關鍵期一夫當關連下4分，先是兩罰俱中，讀秒階段再飆進致勝中距離，全場攻下38分、5助攻，率隊以119：117驚險擊敗拓荒者，笑納二連勝。

暴龍在前役於主場痛宰綠衫軍，今日交手拓荒者，賽前就有利多，土耳其中鋒康特（Enes Kanter）因遭到土耳其發出紅色通緝令（red notice）國際通緝，無法隨隊至多倫多，讓拓荒者隊損失一大將。

暴龍隊開賽就取得領先，雷納德次節獨拿18分，率暴龍隊帶著7分領先進入下半場，第3節更一度擴大到16分領先差。不過末節戰況卻陷入膠著，拓荒者鯨吞蠶食，在里拉德（Damian Lillard）、諾基奇（Jusuf Nurkic）裡外夾攻下，倒數3分鐘扳平戰局。

暴龍「一哥」雷納德挺身而出，倒數17.8秒，雷納德反快攻灌籃遭犯規送上罰球線兩罰俱中，幫助暴龍取得3分領先優勢，雖然里拉德（Damian Lillard）13.8秒3分線上要到羅瑞（Kyle Lowry）犯規，在全場球迷噓聲中3罰俱中，雙方再度戰成平手。暴龍隊最後一波攻勢由雷納德操刀，帶過半場後，倒數3秒右側急停跳投，球彈框破網，在驚滔駭浪中帶走勝利。

小加索（Marc Gasol）、羅瑞各挹注19分，羅瑞另送出10助攻、7籃板，林書豪此役上場17分鐘，繳8分、1抄截。拓荒者隊麥凱倫（C.J. McCollum）最佳35分、5助攻，里拉德24分、8籃板、6助攻。

暴龍拓荒者雷納德
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