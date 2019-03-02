NBA／巴特勒當搖鈴人 七六人阻雷霆終結對戰19連敗

2019-03-02 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



巴特勒在場上場下都扮演球隊黏著劑，獲教練讚賞。 路透 分享 facebook

七六人隊昨天在球隊一哥安比德缺陣的情況下，由季中加盟的哈里斯拿下卅二分領軍，以一○八比一○四擊敗雷霆隊，終結對戰十九連敗，同時也是七六人隊史在奧克拉荷馬市拿下的首勝。

七六人前一次擊敗雷霆必須追溯到十年前雷霆剛搬家到奧克拉荷馬市的第一個球季，接下來十年雙方十九度對戰，七六人一勝難求，昨天在皆有主力球員缺陣的情況下再度碰頭，七六人總算止敗。

今年交易大限前才從快艇隊轉披七六人戰袍的哈里斯，昨天貢獻轉戰新東家後新高的卅二分，加上同樣在本季才加盟的巴特勒有廿分、八籃板、八助攻，上季年度最佳新秀西蒙斯十一分、十三籃板、十一助攻「大三元」，在比賽最後三秒抓下關鍵進攻籃板，助隊告捷。

對於球隊在一哥安比德缺陣下終結難堪紀錄，七六人主帥布朗認為，巴特勒不論在場上還是場下都扮演了球隊黏著劑的角色，「今晚我們打得相當無私，球隊的多個點都被連接在一起，我認為巴特勒在今晚成為我們的搖鈴人。」

七六人陣中並無任何一人完整經歷對戰雷霆的十九連敗，最「資深」的麥克康奈爾也僅經歷過七連敗，但西蒙斯說：「我認為沒有任何人在意這件事，因為大家只想著要贏球，或許這支球隊過去輸了不少比賽，但現在我們已經有足夠的贏球決心。」

而唯一經歷這十九場比賽的僅有雷霆衛斯特布魯克，雖然他昨天在喬治缺陣的情況下再繳出廿三分、十一籃板、十一助攻「大三元」，但仍無法幫助球隊延續對戰連勝紀錄。