NBA／等10年再勝雷霆 76人在奧克拉荷馬市首勝

2019-03-01 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



哈里斯拿下加盟76人後個人單場新高32分。 美聯社 分享 facebook

76人隊今天在球隊一哥安比徳（Joel Embiid）缺陣的情況下，在雷霆隊主場以108：104取勝，這不但中止了雙方過去10年對戰的19連敗，還是超音速隊改名為雷霆並搬家到奧克拉荷馬市後，76人首度在該隊主場取得勝利。

西雅圖超音速在2008年1月宣布改名為雷霆後，在當年球季結束後就搬家到奧克拉荷馬市，雖然該年11月76人還曾在主場擊敗過雷霆，但接下來的10年裡卻苦吞對戰雷霆的19連敗。

不過76人今天在哈里斯（Tobias Harris）與巴特勒（Jimmy Butler）聯手貢獻52分，以及西蒙斯（Ben Simmons）在比賽最後3秒抓下關鍵進攻籃板下，76人就以4分差距險勝雷霆，終結了這段長達10年的對戰魔咒，並且拿下隊史在奧克拉荷馬市的首場勝利。

拿下加盟76人後個人單場新高32分的哈里斯表示，「我們今天努力做好防守，因為我們在進攻端有很多好手，不需要太過擔心，我們想要贏球就必須讓對手無法連續進球，而我們也確實做到了，這帶動了我們在進攻端的表現。」

76人在今年交易大限後拉出一波6勝2敗佳績，其中幾場比賽還是在安比德缺陣的情況下贏球，哈里斯說：「作為一支新的團隊、有很多的新人加入，我們都還在努力適應彼此、相信彼此，雖然我們還有很多可以提升的地方，但目前確實走在正確的方向上。」