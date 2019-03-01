NBA／贏勇士卻輸尼克 魔術葛登：須更穩定

2019-03-01 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



魔術接連擊敗強權，但也輸給重建的尼克，讓前鋒葛登直言，球隊必須打出更穩定的表現。 美聯社 分享 facebook

身為東區近期最火熱的球隊，魔術隊在今天以103：96擊敗勇士隊後，終結了對戰11連敗，而包括勇士在內，魔術在近1個月已經擊敗了4支聯盟戰績前5名的球隊，但也一度敗給戰績在後段班的尼克與公牛隊，讓魔術前鋒葛登（Aaron Gordon）直言，球隊必須打出更穩定的表現。

魔術在2月的12場比賽共拿下9勝，其中包括擊敗聯盟戰績榜前5名的公鹿、暴龍、勇士與溜馬等隊，但也意外敗給戰績倒數5名的尼克與公牛，表現起伏之大也讓不少專家跌破眼鏡。

在今天進帳22分、15籃板幫助魔術擊退勇士後，魔術前鋒葛登就強調，雖然他們已經向各界證明了魔術是一支好球隊，但不能因此感到自滿，「我們輸球的比賽都是因為太過自滿，我們必須要戰勝這樣的情緒，今晚我們雖然證明了自己，但也必須要從對手身上學習，讓表現維持在一定水準。」

而魔術中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）則認為，起伏過大是球隊本賽季一直無法改善的問題，「今天我們展現了自信，特別是在第四節，不過在那天出戰尼克的比賽中，我們失去了專注，今天我們才找回專注力，我們必須要在每場比賽都做到這點。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也認為，魔術在今天的戰術執行上確實比勇士來得更出色，「我認為魔術成功執行了戰術並打出延展力，反觀我們在攻守兩端都沒有做到這點，尤其是在第四節的時候。」