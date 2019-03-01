NBA／哈登58分領軍 火箭逆轉滅火收4連勝

2019-03-01 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



不讓韋德再有逆轉機會，哈登全場攻進58分、10助攻、7籃板率火箭贏球。 路透 分享 facebook

休士頓火箭成功克服三節打完仍處於雙位數落後的劣勢，靠著哈登（James Harden）全場攻進58分、10助攻、7籃板領軍，加上保羅（Chris Paul）在讀秒階段關鍵跳投鎖住勝利，最終以121：118在主場逆轉擊敗邁阿密熱火，收下4連勝。

前一役熱火靠著韋德（Dwyane Wade）的絕殺打板三分球，在主場以一分差氣走衛冕軍金州勇士，今天他們轉往休士頓，挑戰西區另一支強權，而火箭保羅在看到韋德投進絕殺球後，轉發貼文開玩笑地寫道，希望韋德不要把這樣不講理的狀態帶到休士頓。

此役火箭靠著哈登在單節獨拿14分的情況下，首節打完還取得一分領先，不過次節起遭到熱火反撲，半場打完反倒陷於14分落後，易籃後火箭攻勢仍幾乎集中在哈登身上，反觀熱火靠著團隊多點開花，取得雙位數領先。

決勝節火箭靠著哈登將分差縮小至個位數，他還在終場前4分31秒以上籃擺進2分追平，加上保羅2罰俱中，哈登再補進2分，領軍打出一波14：0攻勢， 且逆轉戰局，雖然韋德在終場前2分3秒後仰跳投將分差追成一分差，關鍵時刻保羅再度跳出，在終場前46.2秒急停跳投破網，最終火箭就以三分差在主場驚險擊敗熱火。

哈登共投進8顆三分球且18罰俱中，攻下全場最高分後表示，就是做自己擅長的事情，「雖然我知道這是韋德的最後一季，但我身為一個競爭者，就是努力去做，我不會讓他的。」

熱火團隊雖有7人得分突破雙位數，其中以德拉基奇（Goran Dragic）、歐林尼克（Kelly Olynyk）各攻下21分表現最佳，無奈最後關頭擋不住火箭反撲，無緣收下連勝。