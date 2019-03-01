NBA／魔術葛登逆轉3分彈 勇士近6戰吞4敗

2019-03-01 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



魔術隊葛登在決勝節獨拿9分，其中包含在終場前1分41秒的逆轉三分球，助隊以103：96擊敗勇士。 美聯社 分享 facebook

金州勇士昨天在邁阿密熱火主場遭到韋德（Dwyane Wade）投進絕殺打板三分彈，以一分差在客場飲恨，今天在東區客場之旅第三站來到奧蘭多，儘管在第三節一度逆轉戰局，取得雙位數領先，但不敵魔術隊葛登（Aaron Gordon）在決勝節獨拿九分，其中包含在終場前1分41秒的逆轉三分球，助隊以103：96賞給勇士二連敗。

賽前勇士宣布今天杜蘭特（Kevin Durant）輪休，這也是他本季首度輪休，主帥柯爾（Steve Kerr）談到此事時說：「杜蘭特已精疲力盡，他累了。」柯爾也表示，在登錄名單中的球員都有機會上場比賽。

少了一個得分點的情況下，勇士在上半場打的掙扎，一路陷於落後局面，易籃後勇士眾將急起直追，先在此節中段靠著柯瑞（Stephen Curry）罰球追成63平，之後格林（Draymond Green）、卡珍斯（DeMarcus Cousins）、湯普森（Klay Thompson）也加入搶分行列，助隊打出一波13：3的攻勢，三節打完反倒取得81：70的雙位數領先。

決勝節魔術先是打出一波8：0攻勢，將分差縮小到個位數，隨後洛斯（Terrence Ross）補進追平三分球，不過勇士靠著貝爾（Jordan Bell）接獲格林助攻完成空中上籃，重新要回領先，柯瑞再轟進個人第5顆三分球，幫助球隊取得5分領先。

此時魔術再度展開追分，佛西維奇（Nikola Vucevic）、葛登、奧古斯丁（D.J. Augustin）3人連得8分逆轉戰局，葛登又在讀秒階段再連下4分，幫助球隊鎖住勝利，最終魔術就以7分差拿下勝利，避免陷入連敗。

勇士得分火力集中在先發球員，柯瑞攻下全場最高的33分、8籃板、6助攻，湯普森和卡珍斯分別得到21分，不過兩隊板凳球員的得分，勇士以12：35不敵魔術，成為魔術能夠緊咬比分且拿下勝利的原因之一；魔術團隊則有5人得分上雙，其中以葛登22分、15籃板最佳，洛斯16分次之。