NBA／綠衫軍近況掙扎 總管：最不該指責史蒂文斯

2019-03-01 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



綠衫軍近況掙扎，外界將矛頭指向教頭，但總管安吉仍力挺教頭史蒂文斯。 美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克昨天在主場不敵拓荒者，吞下4連敗，在全明星周末後仍未嘗勝績，塞爾蒂克總管安吉（Danny Ainge）談到球隊目前的情況，認為近況不佳不能只把責任加諸在總教練身上，而是球隊中每個人都要承擔責任。

安吉表示，日前球隊在客場以23分差慘敗給暴龍隊的比賽，對球迷、媒體和自己都是令人煩惱的事情，這場比賽失利帶給球員的麻煩，要比其他比賽高出10倍，球隊也在近期吞下4連敗，「但我仍對我們球隊抱有希望，我們有很多想打好比賽的球員，我喜歡現在球隊中的每個人。」

對於球隊表現掙扎，安吉表示，球隊中的每個人都有責任，總教練史蒂文斯（Brad Stevens）是最不該受到指責的人，「因為我知道他會盡其所能地去準備，幫助球隊走出困境，事實上他承擔的責任比任何人更大。」

安吉也談到球隊遭遇困境的原因，認為球隊缺乏取勝的決心，而他也再度強烈駁斥外界說「球隊沒有厄文（Kyrie Irving）會更好」的說法，「我的意思是，如果你看我們上一場與拓荒者的比賽，就會知道他是我們隊中唯一能投進球的人，大家都喜歡在厄文身邊打球，他們信任他。」昨天與拓荒者的比賽，厄文繳出全隊最高的31分、5籃板、3助攻。