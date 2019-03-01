親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

撈過界打下駟 陳吉仲也犯「角色不協調症」

運動筆記「一雙合適的鞋會帶你跑向更遠的地方。」361-MERAKI 2 跑鞋開箱文
健行筆記南華山一日單攻行程在台北看雲海～七星公園、七星山
NBA賽事懶人包 (2月28日)賽事精華- 公鹿 vs. 國王 (2月28日)

NBA／不在意外界防守批評 詹皇：放馬過來吧！

2019-03-01 08:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

洛杉磯湖人近10場僅拿下4場比賽，球隊狀況起伏，其中外界討論度最高的就是對於詹姆斯（LeBron James ）的防守表現提出的批評，不過「詹皇」對外界批評不以為意，認為如果球隊想要針對他做出防守，那就放馬過來。

「我的意思是，每支球隊都有權利，如果他們希望在防守端針對我，放馬過來吧。」詹姆斯接受《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時說，「嘿！聽著，放馬過來，每支球隊都有權利認為：『喔，詹姆斯在那裡。』嘿，放馬過來，讓我們看看會發生什麼。」

對於外界近期評論他的防守，詹姆斯給出了明確的回應，他表示不在乎外界對他的批評，這些評論也不會困擾著他，「我喜歡比賽，我的隊友知道我為他們做了些什麼，這才是最重要的。唯一能激勵我的事情就是我如何幫助隊友取得成功、贏下比賽。」

昨天湖人在主場擊敗鵜鶘隊，詹姆斯得到33分、10助攻、6籃板、2抄截和1阻攻成績，而他在比賽中有幾次亮眼的防守表現，對於自己的防守法則，他說：「如果對手選擇錯位單打我，而我試圖防守時，我想說，他們總會有機會得分，因為他們都是NBA等級的球員，但我會盡力讓他們得分變得困難。」

而本季外界也都將目光放在詹姆斯是否能帶領湖人重返季後賽，不過湖人目前戰績30勝31敗，排在西區第十名，要擠進西區前八名仍須努力，如果沒能成功率領湖人晉級季後賽，那麼對於詹姆斯的評論可能會加劇，甚至有人認為詹姆斯不該再被稱為NBA第一人，對此詹姆斯回應，「這總有一天會發生的，喬丹（Michael Jordan）也不得不交出那個頭銜，不是嗎？」

詹姆斯湖人NBA
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

NBA／致敬「小飛俠」 韋德絕殺勇士

2019-03-01 00:03

NBA／朗多、華頓交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

NBA／季後賽卡位壞消息 國王選秀榜眼成傷兵

2019-02-28 15:30

NBA／詹皇關鍵單腳三分鎖勝 湖人驚險退鵜鶘

2019-02-28 15:29

NBA／今日戰績表 韋德絕殺球氣走勇士百看不厭

2019-02-28 15:10

NBA／前火箭首輪選秀投身格鬥 目標重量級拳王

2019-02-28 15:04

NBA／打板絕殺獻給布萊恩 韋德：曼巴精神

2019-02-28 13:07

NBA／里拉德、厄文火力對決 綠衫軍苦吞4連敗

2019-02-28 12:53

NBA／韋德絕殺三分彈 KD：無法想像投出那球

2019-02-28 12:41

NBA／老鷹楊恩再飆36分 聯手柯林斯逆轉灰狼

2019-02-28 12:17

NBA／絕殺打板氣走勇士 韋德：值得記上一筆

2019-02-28 11:41

NBA／一反書生形象爆粗口 史蒂文斯自我解嘲

2019-02-28 11:35

NBA／英格倫近況佳 詹姆斯：進入瘋狂投籃狀態

2019-02-28 11:10

NBA／小球迷場邊行為惹議 衛少現場機會教育

2019-02-28 11:00

NBA／火箭三巨頭攻70分 客場捕蜂收三連勝

2019-02-28 10:41

NBA／ESPN新星排行榜 公鹿「字母哥」居首

2019-02-28 09:35

NBA／踝傷將複檢 湖人鮑爾暫無復出時間表

2019-02-28 08:47

金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

2019-02-28 07:00

威廉森受傷餘波盪漾 NBA與球鞋的兩三事

2019-02-27 09:25

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00

華麗就任 哈德威的故鄉使命和執教旅程

2019-02-03 07:00

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00
看更多

熱門文章

NBA／絕殺打板氣走勇士 韋德：值得記上一筆

2019-02-28 11:41

NBA／韋德絕殺三分彈 KD：無法想像投出那球

2019-02-28 12:41

NBA／打板絕殺獻給布萊恩 韋德：曼巴精神

2019-02-28 13:07

NBA／小球迷場邊行為惹議 衛少現場機會教育

2019-02-28 11:00

MLB／陳偉殷客場又被打爆 官網：雙重人格？

2019-02-28 08:48

NBA／英格倫近況佳 詹姆斯：進入瘋狂投籃狀態

2019-02-28 11:10

NBA／詹皇關鍵單腳三分鎖勝 湖人驚險退鵜鶘

2019-02-28 15:29

NBA／一反書生形象爆粗口 史蒂文斯自我解嘲

2019-02-28 11:35

NBA／前火箭首輪選秀投身格鬥 目標重量級拳王

2019-02-28 15:04

MLB／13年3.3億美元且無逃脫權 哈波前進費城

2019-03-01 06:36

NBA／里拉德、厄文火力對決 綠衫軍苦吞4連敗

2019-02-28 12:53

MLB／兩大三壘手領天價合約 爽到小熊布萊恩？

2019-02-28 10:48

NBA／火箭三巨頭攻70分 客場捕蜂收三連勝

2019-02-28 10:41

UBA／盯得你心發慌 台師大贏球決心教練也驚訝

2019-02-28 19:31

NBA／老鷹楊恩再飆36分 聯手柯林斯逆轉灰狼

2019-02-28 12:17

NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21

NBA／季後賽卡位壞消息 國王選秀榜眼成傷兵

2019-02-28 15:30

NBA／ESPN新星排行榜 公鹿「字母哥」居首

2019-02-28 09:35

中日職棒交流賽／被台式加油風格嚇到 岸孝之：很熱鬧

2019-02-28 19:29

跑鞋評測／台灣囝仔品牌 帶你跑向更遠的地方

2019-02-28 16:49

MLB／小史、楚奧特身價 拚倒日職黃金陣容23人

2019-02-28 10:35

中職／黃煚隆若見魏應充 以棒球人身分講內心話

2019-02-28 09:08

MLB／一朗春訓高人氣 一頭白髮身手依舊

2019-02-28 16:27

中日職棒交流賽／宋家豪關門守成 日職樂天首戰3：1勝猿隊

2019-02-28 20:29

NBA／朗多、華頓交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18

MLB／洛夫頓砲轟A-Rod 吃禁藥還能當球評

2019-02-28 11:56

世界盃／恭賀菲律賓晉級 克拉克森表達出征意願

2019-02-27 17:33

傷勢多＋球威顯著退步 克蕭恐不再是前10強投手

2019-03-01 07:00

中日職棒交流賽／葉家淇對樂天好投 洪總：有成為王牌的條件

2019-02-28 22:07

杜拜男網／費德勒收此站第50勝 錦織圭爆冷落敗

2019-02-28 10:00

日職／以1抵全！淺村年薪5億日圓就超越猿

2019-02-28 10:05

NBA／踝傷將複檢 湖人鮑爾暫無復出時間表

2019-02-28 08:47

中日職棒交流賽／猿迎戰日職樂天隊 先發名單出爐

2019-02-28 16:15

NBA／今日戰績表 韋德絕殺球氣走勇士百看不厭

2019-02-28 15:10

中日職棒交流賽／對決樂天重砲 陳俊秀坦言春訓身體較笨重

2019-02-28 17:33

中日職棒交流賽／在家鄉球迷歡呼中登板 宋家豪：從內心的感動

2019-02-28 21:55

中職／不想太安逸 郭嚴文喜歡一年約

2019-02-28 18:18

中日職棒交流賽／迎戰前東家樂天 猿洋投李茲：我們很強

2019-02-28 17:10

MLB／奧比斯為球「刺青」 凶猛揮棒留下大名

2019-02-28 13:25

MiLB／張景淯赴水手小聯盟春訓 稻江獻祝福

2019-02-28 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top