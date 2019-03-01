NBA／不在意外界防守批評 詹皇：放馬過來吧！

2019-03-01 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



洛杉磯湖人近10場僅拿下4場比賽，球隊狀況起伏，其中外界討論度最高的就是對於詹姆斯（LeBron James ）的防守表現提出的批評，不過「詹皇」對外界批評不以為意，認為如果球隊想要針對他做出防守，那就放馬過來。

「我的意思是，每支球隊都有權利，如果他們希望在防守端針對我，放馬過來吧。」詹姆斯接受《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）訪問時說，「嘿！聽著，放馬過來，每支球隊都有權利認為：『喔，詹姆斯在那裡。』嘿，放馬過來，讓我們看看會發生什麼。」

對於外界近期評論他的防守，詹姆斯給出了明確的回應，他表示不在乎外界對他的批評，這些評論也不會困擾著他，「我喜歡比賽，我的隊友知道我為他們做了些什麼，這才是最重要的。唯一能激勵我的事情就是我如何幫助隊友取得成功、贏下比賽。」

昨天湖人在主場擊敗鵜鶘隊，詹姆斯得到33分、10助攻、6籃板、2抄截和1阻攻成績，而他在比賽中有幾次亮眼的防守表現，對於自己的防守法則，他說：「如果對手選擇錯位單打我，而我試圖防守時，我想說，他們總會有機會得分，因為他們都是NBA等級的球員，但我會盡力讓他們得分變得困難。」

而本季外界也都將目光放在詹姆斯是否能帶領湖人重返季後賽，不過湖人目前戰績30勝31敗，排在西區第十名，要擠進西區前八名仍須努力，如果沒能成功率領湖人晉級季後賽，那麼對於詹姆斯的評論可能會加劇，甚至有人認為詹姆斯不該再被稱為NBA第一人，對此詹姆斯回應，「這總有一天會發生的，喬丹（Michael Jordan）也不得不交出那個頭銜，不是嗎？」