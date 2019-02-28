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NBA／朗多、華頓交心 湖人止敗

2019-02-28 20:18聯合報 記者曾思儒╱即時報導

季後賽拉緊報的湖人隊，後場指揮官朗多（Rajon Rondo）和教頭華頓（Luke Walton）進行了一場「閉門會議」，兩人一對一長談許久，華頓形容這是場開誠布公的對話，「很健康也很正向。」

就結果論來說，這場對談有不錯成效，被拉到先發的朗多今天繳出11分、16助攻和7籃板成績單，搭配「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的33分、10助攻和6籃板，率隊以125：119力退鵜鶘隊，避免吞下3連敗。

朗多透露，過去4天背部都感不適，現在已經改善許多，「我想我在牙買加睡得很不好。」所幸今天身體狀況已經好轉，他第三節就傳出5次助攻，第四節則是找到投籃準星，單節4投3中攻下7分，成球隊止敗功臣之一。

飆進關鍵三分球的詹姆斯認為，球隊在鮑爾（Lonzo Ball）養傷狀況下，失誤有點過多，但朗多先發補上位置，對球隊有很大幫助，「我們可以創造出空間，我們有19分是快攻拿下，還有37次助攻，光是我和朗多就傳了26個，而且團隊只有8失誤，這數據很不可思議，就像是勇士隊一樣。」詹姆斯強調，只要減少失誤，球隊的進攻就更有威脅。

由於西區暫列第9的國王隊和第8的快艇隊今天都輸球，排第10的湖人現在和國王勝場差只剩1場，和快艇則有3場差距。

朗多詹姆斯快艇
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