NBA／不排除再戰1年 諾維茨基：看身體狀況

2019-02-28 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



諾維茨基鬆口表示不排除再戰1季，但要視身體狀況而定。 美聯社 分享 facebook

效力獨行俠隊21個球季的「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki），已寫下NBA最「長春」紀錄，40歲的他今天和球隊以110：101擊敗溜馬隊後更鬆口說，不排除再戰1季。

諾維茨基雖不像熱火隊「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）拋出退休宣言，但今年所到之處常受到各隊的致意，明星賽他和韋德也獲得聯盟保障禮遇進入全明星賽，一切跡象似乎都為退役埋伏筆。

不過身體狀況漸入佳境，球隊又有極具天賦的新人唐西奇（Luka Doncic）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）加入，讓諾維茨基興起繼續拚戰的想法，「我願意陪伴這些年球員再一年，但我想這還是要視身體狀況而定。」

諾維茨基提到，自己還是有些課題，像是之前讓他缺席26場比賽的左腳傷勢，又或是明星賽前膝蓋有些狀況，「所以並不是一切都好，但就像我說的，我感覺愈來愈好，也愈來愈強壯了。」連同今天攻下11分，他已連3場得分達兩位數。

他提到，夏天才會下最後決定，「但我認為（獨行俠）未來是很光明的，我認為唐西奇和波爾辛吉斯只要保持健康，合作無間，會是很棒的組合。」他認為兩名年輕好手都有驚人的技巧，在各自位置擁有一定身材優勢，期待兩人明年產生的化學效應。