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NBA／季後賽卡位壞消息 國王選秀榜眼成傷兵

2019-02-28 15:30聯合報 記者曾思儒╱即時報導

國王此役輸球外，第一替補巴格利面對公鹿隊隊又傷了左膝，卡位季後賽面臨雙重噩耗。 ...
國王此役輸球外，第一替補巴格利面對公鹿隊隊又傷了左膝，卡位季後賽面臨雙重噩耗。 美聯社
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正在為季後賽門票努力的國王隊，今天卻穿來噩耗，菜鳥巴格利（Marvin Bagley III）面對公鹿隊隊傷了左膝，第三節傷退的他明天將進行MRI檢查，目前沒有復出時程表。

國王今天和公鹿纏戰到延長賽，結果不但以140：141落敗，還傷了巴格利，完全是「賠了夫人又折兵」；巴格利當時正防守公鹿當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），公鹿波格登（Malcolm Brogdon）幫安戴托昆波掩護時，巴格利不查撞上，當下就倒在場上，在隊友攙扶下才走下場。

巴格利第四節沒再回到球場，只留下9分、7籃板數據；2月他狀況好，今天以前的9戰平均有18.4分、9.7籃板，不料2月尾聲卻成傷兵，讓目前西區排在第9位的國王添了利空消息。

去年選秀會第2順位被挑中巴格利來自名校杜克大學，以「探花」身分加入NBA後表現不俗，但去年12月到今年1月就曾因左膝挫傷缺席12場比賽，去年還在杜克時也曾因右膝出狀況缺陣幾場。

巴格利本季平均14分，在所有新秀中排名第5，場均7.2籃板在菜鳥球員中更高居第2，且國王目前在西區排第9位，和排名第8的快艇只有2場勝差，領先緊追在後的湖人也不過1場勝差，巴格利成傷兵使球隊戰力打上折扣。

公鹿國王安戴托昆波
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