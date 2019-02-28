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NBA／韋德絕殺三分彈 KD：無法想像投出那球

2019-02-28 12:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

韋德身體都失去平衡了，還是投進絕殺三分彈，身後的杜蘭特目睹這一且感到不可思議。 ...
韋德身體都失去平衡了，還是投進絕殺三分彈，身後的杜蘭特目睹這一且感到不可思議。 美聯社
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金州勇士今天作客對熱火，一度克服落後24分的劣勢，並且在決勝節中逆轉，不過最終仍遭熱火隊韋德（Dwyane Wade）投進絕殺打板三分彈，衛冕軍最終以125：126飲恨；而杜蘭特（Kevin Durant）在最後關鍵時刻獲得罰球機會，但2罰僅中1，也成為熱火得以逆轉戰局的原因之一，杜蘭特在賽後只能搖搖頭且無奈的表示，這是精彩的一球，無法想像在比賽中能投出那種球。

此役勇士最多落後熱火達24分，不過勇士眾將在下半場回穩，先是在三節打完將分差縮小至8分差，決勝節再靠射手頻頻在外線開砲，逆轉戰局。不過熱火先靠著韋德終場前15.3秒的三分球追至1分差，再採用犯規戰術凍結時間，此時杜蘭特僅2罰中1，也讓熱火有了反撲機會。

最後13.9秒，擁有最後一波攻擊機會的熱火，球交到韋德手上，不過他遭到杜蘭特與貝爾（Jordan Bell）嚴防，還差點掉球，不過他在比賽結束的蜂鳴器響起前在外線單腳拋投，球順利打板破網，熱火也靠著韋德的絕殺三分彈，在主場氣走勇士。

「他受到我們的防守一度掉球，那是非常精彩的一球，你都無法想像在比賽中投出那種球，太不可思議了，他們真的應當拿下這場比賽。」本可扮演球隊逆轉勝的英雄，卻在最後關頭錯失罰球，又讓韋德在他面前投進絕殺三分彈的杜蘭特賽後說。

對於韋德的表現，杜蘭特直誇他是非常令人驚嘆的球員，「他是非常好的一個人，我從中學開始就看他比賽，他擁有一段如此偉大的職業生涯，在熱火奪冠，是邁阿密的代表人物，獲得大家的尊重，以這樣的方式結束生涯，可能是最好的結果。」

韋德完成絕殺後跳到轉播台上接受球迷歡呼。 美聯社
韋德完成絕殺後跳到轉播台上接受球迷歡呼。 美聯社
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而去年同一天的時間，韋德也在對決76人的比賽中上演了絕殺球，不少球員在今天看到韋德的絕殺三分彈，紛紛轉發貼文，金塊隊「小巨人」湯瑪斯（Isaiah Thomas）就發文希望韋德不要退役，火箭隊保羅（Chris Paul）更是開玩笑地寫著，希望韋德不要把這樣不講理的狀態帶到休士頓；熱火下一場將前往休士頓迎戰火箭。

韋德熱火杜蘭特
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