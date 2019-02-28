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NBA／絕殺打板氣走勇士 韋德：值得記上一筆

2019-02-28 11:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

「閃電俠」韋德投進壓哨絕殺打板三分彈後，開心的高舉雙手。 路透
「閃電俠」韋德投進壓哨絕殺打板三分彈後，開心的高舉雙手。 路透
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熱火勇士在本季例行賽最後一次的交手，儘管邁阿密熱火隊一度花光上半場曾領先達24分的優勢，在決勝節遭勇士追平甚至超前，熱火仍在最後關頭靠著「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）壓哨前的絕殺打板三分彈，以126：125在主場氣走衛冕軍金州勇士，中止3連敗，也讓扮演致勝英雄的韋德賽後直呼這是場不可思議的比賽，是值得紀念的一天，絕對會在自己的日記上記下一筆。

熱火在上半場靠著外線有效發威，轟進9顆三分球，技壓擁有眾多優秀射手的勇士，其中德拉基奇（Goran Dragic）就貢獻25分，助隊取得15分領先進入下半場。

易籃後勇士眾將努力追分，三節打完先是將分差縮小至8分差，決勝節在還剩8分36秒起靠著格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）連續命中三分球，加上杜蘭特（Kevin Durant）連續3次中距離跳投命中，在終場前5分09秒終於將比分追平，不過熱火很快還以顏色，靠著阿德巴約（Bam Adebayo）切入上籃要回領先，理查森（Josh Richardson）再轟進一顆三分球，又取得5分領先。

衛冕軍靠著湯普森（Klay Thompson）的連續2顆三分球，幫助球隊逆轉戰局，隨後雙方展開拉鋸，杜蘭特又在終場前67秒弧頂位置投進超前三分彈並要到犯規，成功完成「四分打」；不過熱火先靠著韋德終場前15.3秒的三分球追至1分差，再採用犯規戰術凍結時間，此時杜蘭特僅2罰中1，也讓熱火有了反撲機會。

最後13.9秒，擁有最後一波攻擊機會的熱火，球交到韋德手上，不過他遭到杜蘭特與貝爾嚴防，還差點掉球，不過他在比賽結束的蜂鳴器響起前在外線單腳拋投，球順利打板破網，熱火也靠著韋德的絕殺三分彈，在主場氣走勇士。

扮演致勝英雄的韋德賽後直呼這是場不可思議的比賽，是值得紀念的一天，絕對會在自己的...
扮演致勝英雄的韋德賽後直呼這是場不可思議的比賽，是值得紀念的一天，絕對會在自己的日記上記下一筆。 路透
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「隊友就是想辦法找到我，我也努力找出空擋、把球投進。對上勇士這樣的強隊必須要相信自己，忘掉過去幾場輸球的比賽，專注在今天。」投進致勝球、攻下25分得韋德賽後直呼這樣的結局，自己也意想不到，「今天真的是值得紀念的一天，絕對值得在我自己的日記上記上一筆。」

勇士湯普森投進7顆三分球，並且攻下全場最高的36分，柯瑞24分、6籃板、4助攻，杜蘭特繳出團隊次高的29分、5籃板、5助攻，不過他關鍵時刻罰球失手，也讓球隊遭到逆轉。

熱火勇士韋德
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