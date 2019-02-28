金塊狂掘金、拓荒者勤墾荒 兩大黑馬能攻頂？

金塊和拓荒者今年佔據西區的前段班位置，其中金塊目前排名第二，已經放話要搶下季後賽第一種子，而目前四連勝的拓荒者，可能很快地就能把前面的雷霆拉下來，衝上第三。即使是在瞬息萬變，競爭激烈的西區，看來這兩隊打入季後賽仍不成問題，但他們本季令人眼睛一亮的表現，能否持續下去，進而在季後賽扮演黑馬？

說他們是黑馬其實並不公平，因為開季前兩隊就已經被評為戰力前段班，但由於勇士的強大光芒仍是西區主調，加上湖人的起伏搶盡話語權，所以大多數球迷的目光仍是關注過去這三年的西區強隊，而沒有把注意力放在這兩隊身上。不過開季之後，金塊和拓荒者已經用戰績證明他們確實有排名西區前四的實力。

金塊的絕對亮點當然在中鋒約柯奇，而今年看到約柯奇在明星賽上場，卻和眾家球星格格不入的畫面時，才真正顯現出他在金塊的中心價值：球隊若以他為軸心運轉，將因為他的全能表現而出現可觀的績效。相反地，他若得去配合其他鋒衛，反而會讓他在場上變得多餘。而約柯奇在今年能夠展現更全面性的主導力，除了他自己本身的成熟時間到了，也是得力於他身邊這群陪他一路打上來的支援陣容，同時在本季發揮出期待中的功能。

金塊中鋒約柯奇正進入生涯顛峰狀態，除了平均得分衝上20.7分，也12次繳出大三元成績！ 美聯社 分享 facebook

拓荒者的第一主角則無疑是後衛里拉德，即使他的後場搭擋麥凱倫的得分火力看似不可或缺，禁區一票不起眼的鋒線也建立了必要的合作地基，但在過去五季球隊陣容名單歷經幾次大洗牌的不安定狀況下，球隊的例行賽戰績依舊保持著驚人的穩定，讓里拉德證明了自己做為球隊中心骨的能力。

金塊是約柯奇領導的全能型球隊，而拓荒者則是里拉德主控的攻擊型球隊。兩隊的中樞成份有所不同，雖然戰績表現都很出色，但也打出了不一樣的風格。先看團隊表現數據，金塊的得分能力113.3分在聯盟排第三，拓荒者112.8分排第五，攻擊能力是他們得以上衝排名的主因，數據相差不大，而兩隊的得分手段和攻擊風格則不相同，在金塊由約柯奇發動攻勢，看得到更多的內線單打配合傳導外線投射，以及高中鋒策應的空手走位，而在拓荒者則是後衛球星單打和連續外線飆分為主秀。

里拉德(中)雖然近兩季平均得分呈現小幅下滑，但本季投籃命中率是生涯新高，助攻能力則一直維持在高檔。 美聯社 分享 facebook

至於防守表現，兩隊則是僅分居第十及第十六。金塊的防守較佳，是因為約柯奇帶起的防守陣勢，加上米爾賽普的雙塔高度，無論在籃框保護及外圍輪轉上都是相對有效率的體系，而以防守見長的總教練馬龍在過去四年的執教不斷注入防守基因的努力，在今年算是有了成效，雖然還不到銅牆鐵壁的程度，但已經足夠讓火力強大的金塊創造出聯盟第二高的得失分差，這也是他們拿下更多勝的關鍵所在。

拓荒者的防守體質則是被他們的後場拖累，里拉德和麥凱倫合作以來，重攻輕守的毛病始終沒有太大的改善。並不是說他們不願意防守，但他們的重心確實放在攻擊，而以兩個矮小後衛為核心運轉的拓荒者，只能靠其他鋒線球員去補平協防時的空隙和對位後的打點劣勢，即使總教練史達茲明白這一點，但也只能在攻守上做出他的取捨。好險拓荒者的內線球員合作防守的能力不錯，沒讓這個問題變得太糟。

金塊和拓荒者長人素質和威力，從這兩隊在籃板效率上分居聯盟一二名就可看出一二。兩隊都有歐系長人血統，搭配美式強力前鋒，形成紮實的內線高度和機動力。金塊的約柯奇和米爾賽普，以及拓荒者的諾基奇和阿米尤，都是兩隊的核心內線，而他們的替補席上都有籃板意識強烈的第二陣容，讓兩隊擁有足夠的籃板保護。

有意思的是，兩隊的失誤率也是緊挨在一起，分別排在十三及十四名的中段班。金塊以約柯奇發動的策應居多，而球隊在球的流動率上也相對較高，產生失誤的可能也高；拓荒者則是里拉德突破之後的助攻為主，許多時候他和麥凱倫在被包夾之後的傳球也不少，也有更多被抄截掉球的狀況。兩隊失誤率不低的缺點，在季後賽對上防守更強的對手時，其傷害性可能會被放大很多。

至於未來的續航力，兩隊本季一路走來的發展劇本和準備工作則是有所不同。金塊開季至今，各種傷病狀況沒停過，期中補強也沒明顯成效，選秀撿來的大物也還沒上場，但他們靠著先前的投資眼光和挖礦能力，讓球隊戰績依舊在西區數一數二。拓荒者相對動作較多，雖然薪資壓力不小，但從季前自由市場、季中交易到買斷市場，球隊都盡力在不大幅增加薪資的前提下引進各種外援。

金塊今年的發展主軸，就是展現他們挖金塊的能力，之前選進的年輕潛力礦藏，都在今年一一發光，已經綻放光芒的球員更是金價上漲，四處開花的結果，讓他們可以順利面對傷病問題，戰力仍舊保持在高位。像莫里斯季初受傷，讓他無法和穆雷組成驚人後場，但更年輕的畢斯利補上了這塊傷缺，就連第二年的莫里斯也能跳出來支援。目前球隊總得分最多的前四位，全是年輕新血。再加上有傷在身，掉到第十四順位才被金塊撿走的前全美第一高中生波特，雖然他目前一場球也沒打，但最近也傳出可能即將復出。金塊目前看來真的是挖到了不少金礦，也讓他們在球員輪替上有著源源不絕的輸出。至於資深老將的部分，雖然去年底簽來話題人物尼克楊不到半個月，就雷聲大雨點小地殺出結束，但小巨人湯瑪斯在西區傷癒再起，卻可能是一路延續到季後賽的焦點。

金塊替補控衛湯瑪斯歸隊正是時候，他們目前在西區衝上第二，僅落後勇士1場勝差！ 美聯社 分享 facebook

另一方面，拓荒者則是不斷墾荒，試著往外在荒地上開墾出新的可能性，這也讓他們有足夠的故事線去打季後賽。拓荒者從季前到季中都不斷厚植板凳深度，也帶來一波一波話題。像是季中交易結束後，在買斷市場上簽來了尼克釋出的話題長人康特，為球隊內線戰力買了保險，也讓主力諾基奇休息時的禁區得分能力不致於差太多，而他的放話風格會是一個看點；而交易來了騎士射手胡德，也同步提升了板凳的外線能力。最重要的是歷經多年傷病轉隊的小柯瑞，總算在傷停一整年之後能在拓荒者健康出賽，並在替補席佔有主要位置，打到季後賽若是對上勇士，兄弟對決的話題將遠勝今年的三分球大賽。

拓荒者簽下康特(左)，補強了禁區戰力。 美聯社 分享 facebook

今年四月，這兩隊對季後賽將有完全不同的期待。金塊已經連續五年被拒於門外，今年總算等到開花結果，拓荒者則是剛好相反，已經連續五年打進季後賽，但不是首輪下課就是次輪打包。拓荒者總教練史達茲如果今年還無法提升自己的季後賽紀錄，那例行賽的好戰績可能再也保不了他的工作。而金塊總教練馬龍如果可以把金塊帶得更遠，將會是這些陪他們一起挖礦多年的丹佛球迷們所能得到的最大回報。畢竟上一次金塊曾連續十年打進季後賽，但其中只有一次打到西區決賽，其他全是一輪遊，今年挾帶著如此全面的戰力，確實有往上突破的本錢。

這兩隊被誤認為黑馬的強隊，無論接下來的季賽劇本怎麼走，他們在西區戰場的探險已經收獲了不小的回報，而到了季後賽的拼搏，黑馬力滿滿的兩隊一樣很有競爭力，他們的比賽也會很有看頭。