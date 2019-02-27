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NBA／大黑馬金塊全員皆兵 3號位仍待補強

2019-02-27 18:30台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

金塊可說是本季最驚人的球隊，去年就差點打進季後賽，今年在約柯奇帶領下更是全面開花...
金塊可說是本季最驚人的球隊，去年就差點打進季後賽，今年在約柯奇帶領下更是全面開花，在西區緊咬勇士隊。 美聯社
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若要問NBA本季西區大黑馬，那鐵定會是目前高掛老二的金塊隊！金塊去年就靠著王牌「小丑」約基奇為首，帶領一群天賦極高的新世代金塊，差點砸進季後賽，而本季天賦全面開花，即便一直有傷兵問題，金塊依然靠著生猛的替補群，以及綠葉球員隨時的爆發能補上傷兵的戰力缺漏，更在一級戰區的西北組裡高掛榜首。

金塊分組8勝1敗

根據《ABC新聞網》報導，西區一直以來都是強隊林立，本季的西北組更為恐怖，5支球隊都有季後賽機會，其中更有3隊佔據西區前4名的前段班，而最大黑馬更是在這樣頂級戰區中，脫穎而出當分組龍頭的金塊隊。

眾所皆知，分組賽事一季為4個循環，西北組5支強隊（金塊、雷霆、拓荒者、爵士及灰狼）必然得相互廝殺較多場，但仍能保持全組戰績都很好看，表示他們「對外抗戰」都得心應手，其中，金塊更是組內廝殺的最強者，他們分組戰績在27日擊敗雷霆後，來到驚人的8勝1敗。

而金塊的優勢在於強力的板凳群，據《Hoopshabit》報導，本季他們單場輪換上陣的人數高達11人，幾乎是全民皆兵，加上遭遇可怕的傷病潮，陣中主力巴頓、米爾賽普及哈里斯都掛過免戰牌，而金塊綠葉群卻總是在對的時間點站出來，包含普拉姆李扛起禁區漏洞，本來被當成塞名單的克雷格更以拚勁填補戰力缺口。

三號位亟待補強

除了這些綠葉球員之外，本來就預計是飆分替補群的2位老經驗砍將畢斯利與艾利斯更完美扮演自己角色，相信這2位能短時間內持球單打、能控、能傳的好手，在金塊主力陣容休息節數能扛起重任。

而金塊還有令人放心的先發搭檔，當家招牌「小丑」與後場好手穆雷的連動越來越順暢，2人會是主要執行攻擊戰術的組合。不過，金塊若想在季後賽走更遠，三號位的尷尬點仍有待解決，由於平均身高不足、陣中也無人能扛三號位，目前球隊是以後衛底的巴頓來打，但缺乏側翼好手的金塊若遇到強隊的側翼明星，恐怕會陷入苦戰。

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金塊雷霆爵士
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