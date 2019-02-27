世界盃／恭賀菲律賓晉級 克拉克森表達出征意願

2019-02-27 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



菲律賓男籃日前在前NBA球星、歸化中鋒布拉契（Andray Blatche）的帶領下，笑納世界盃32強入場券，NBA騎士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）也恭賀菲律賓男籃，並表達披菲國戰袍意願，希望8月能在大陸與菲律賓隊友們相見歡。

歷經鬥毆風波，菲律賓男籃24日搶下最後一張亞洲區門票，將在8月31日起至9月15日，於大陸8個城市與31支世界強權角逐冠軍金盃，以及2020年東京奧運資格。

去年亞洲盃助拳菲律賓的克拉克森，球季中得知消息不忘恭賀母親祖國，在Instagram分享自己身披菲國戰袍的照片，並透露為菲律賓再戰意願，「恭喜我的兄弟們和國家，能夠晉級世界盃32強對國家是種榮幸，無敵興奮。希望能在大陸與你們相見歡。」

菲律賓籃協也表示，將竭盡所能為克拉克森爭取出賽資格，目前FIBA規定一隊僅能有一名歸化球員，布拉契已佔去名額，不過克拉克森16歲後才取得菲律賓護照，恐怕會被視為歸化球員。

「我們已經著手和FIBA討論，我們會傾注全力讓克拉克森順利出賽。」 菲律賓籃球聯盟主席潘利里歐（Alfredo Panlilio）表示，「根據憲法，克拉克森是菲律賓人，他擁有我國護照，但是在16歲之後。」