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NBA／史馬特喊綠衫軍不團結 厄文唱反調

2019-02-27 15:58聯合報 記者林宋以情╱即時報導

本季跌跌撞撞的綠衫軍又出現茶壺風暴，防守悍將史馬特受訪時更不諱言，球隊會輸球，簡...
本季跌跌撞撞的綠衫軍又出現茶壺風暴，防守悍將史馬特受訪時更不諱言，球隊會輸球，簡單來說就是不團結。 美聯社
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塞爾蒂克隊今日遭遇東區第2暴龍隊，顯得不堪一擊，95：118吞下近7戰第5敗，球隊士氣盪到谷底，內部也傳出各種聲音，史馬特（Marcus Smart）接受訪問更不諱言，球隊會輸球，簡單來說就是不團結，但當家球星厄文（Kyrie Irving ）卻不這麼想，認為這是史馬特個人意見。

上季闖進東區決賽的綠衫軍，新球季開高走低，暫居東區第5，與暴龍一役前還爆冷輸給倒數第3的公牛隊，得分後衛史馬特坦言球隊沒有向心力。

「我們不夠團結，就是這麼簡單。」史馬特說，「如果我們夠有向心力，這就不會發生。我們會試著說話溝通，這就是我們現在經歷的情況，也是我們必須持續努力的方向，並找出對策。」

雙方首節一度緊咬，但次節暴龍隊一波18：0攻勢讓綠衫軍兵敗如山倒，易籃過後也未能將比分差縮小到11分內，3分球僅投進6顆繳2成命中率，遠不及暴龍隊的4成72命中率，種下敗果，暴龍隊此役則飆進17顆三分球。

教頭史蒂文斯（Brad Stevens）坦言，此役對暴龍隊各方面表現都不甚理想，但同意史馬特的看法，認為球員間應該要有更多溝通，不過厄文倒是不這麼認為，「那是史馬特的個人意見。」

暴龍史馬特厄文
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