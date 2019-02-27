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NBA／捲入校園性侵案 前國王主控畢比丟教職

2019-02-27 10:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

退役名將畢比(右)陷入性侵風暴，也因此丟了教職。 美聯社
退役名將畢比(右)陷入性侵風暴，也因此丟了教職。 美聯社
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曾是沙加緬度國王「五虎」主力控球後衛的畢比（Mike Bibby），退休後回到高中母校轉任教職，今天卻傳出畢比遭到同校老師指控在2017年2月時對她性侵，讓他在近日遭到警方調查，並因此丟了教職。

在2000年初期與畢比與韋伯（Chris Webber）、狄瓦茲（Vlade Divac）、史托雅克維奇（Peja Stojakovic）、克里斯蒂（Doug Christie）組成紅極一時的「國王五虎」，華麗的球風與團隊作戰風格，讓國王在當年吸引了大批球迷，並成為兼具實力與人氣的西區勁旅。

其中身為五虎主控的畢比在2012年高掛球鞋後，也回到母校影山高中轉任教職，並且從籃球隊助教一路升上總教練，但近日他卻遭到同校老師指控，在2017年時試圖將她拖進自己車內意圖性侵。

該名老師指出，雖然事後曾向畢比表示這樣的作法已經「越線」，但畢比卻用喝多了來當作藉口，讓這名老師決定向校方與警方揭發此事件，而畢比也在日前率領球隊連續4年拿下州冠後遭到停職調查。

而該校發言人也透過電子郵件發出公開聲明，「在收到反性騷擾禁令後，我們已經通知畢比他的教師身份已經從符合條件變為不合格，我們將會等待鳳凰城警方的調查結果。」

國王
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