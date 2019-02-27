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NBA／捐4枚冠軍戒義賣 賈霸：更愛看著孩子笑

2019-02-27 09:53聯合報 記者劉肇育╱即時報導

NBA傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）即使已經卸下球員身份多年，不過對於投入公益活動仍不遺餘力，近日他宣布要拿出4枚冠軍戒指與球員時期的相關裝備進行義賣，並將所得投入在個人的慈善基金會，希望能讓更多有困難的孩子們接受正常教育。

生涯6度拿下總冠軍、2度奪得總冠軍賽最有價值球員榮耀，賈霸在1989年宣布退役後，仍不斷以個人影響力出席公益活動，並且設立了個人慈善基金會「Skyhook Foundation」，幫助有需要的孩子學習科學、技術、工程與數學。

近日賈霸也宣布將個人在1980、1985、1987、1988年所拿下的冠軍戒指，還包括一顆他在1989年退休前最後一場比賽的簽名球，以及生涯使用過的球衣、練習服、獎盃等等，都將在拍賣網站上進行公開義賣。

對於將所有NBA球員夢寐以求的冠軍戒指拿出來義賣，賈霸表示，這樣的決定對於他來說一點也不難，「把冠軍戒指或是獎盃放在房間裡珍藏，以及拿出來為孩子們提供改變生活的機會，要在兩者間做出選擇其實一點都不難。看著它們回顧我一生所做的一切，我更寧願看著孩子們笑著抓他們人生中的第一隻毛毛蟲，讓我好好思考能為他們做些什麼。」

雖然過去NBA球員拿出冠軍戒指拍賣的新聞，多少都與退休後的經濟困境有關，但71歲的賈霸表示，在退休後因為穩定的理財並未有這樣的問題，甚至讓他行有餘力能夠幫助更多需要幫助的小孩。賈霸的冠軍戒指在拍賣網站上將以6萬美元起標。

「由於我的生活仍不斷在前進與進化，我對於這些物品的依賴程度已經遠低於我想要開創新歷史與他人未來的渴望。」賈霸接著說：「這筆錢將用在我的慈善機構，目的是讓孩子有一個不受阻擋的未來。」

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