NBA／取消丟鞋技術犯規 聯盟還卡珍斯清白

聯盟取消卡珍斯「丟鞋」吞下的技術犯規。 路透 分享 facebook

金州勇士中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins)在昨天與夏洛特黃蜂之戰,因為將黃蜂射手蘭姆(Jeremy Lamb)掉落的球鞋丟到場外而遭判技術犯規,不過聯盟在今天將這次判決取消,原因在於卡珍斯這樣做是為了確保自己與其他球員不會因踩踏到鞋子受傷。

在昨天勇士與黃蜂之戰第四節剩下最後4分多鐘時,黃蜂蘭姆在與隊友進行進攻擋拆時不慎將球鞋掉落在罰球線上,在比賽仍繼續進行的情況下,卡珍斯走上前去將蘭姆球鞋撿了起來並直接丟到邊線,隨即遭到裁判追判技術犯規。

Demarcus Cousins was not happy after getting a tech late in the 4th quarter for throwing a shoe off the court. pic.twitter.com/hEF5zVBANu