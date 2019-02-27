NBA／取消丟鞋技術犯規 聯盟還卡珍斯清白

2019-02-27 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



聯盟取消卡珍斯「丟鞋」吞下的技術犯規。 路透 分享 facebook

金州勇士中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）在昨天與夏洛特黃蜂之戰，因為將黃蜂射手蘭姆（Jeremy Lamb）掉落的球鞋丟到場外而遭判技術犯規，不過聯盟在今天將這次判決取消，原因在於卡珍斯這樣做是為了確保自己與其他球員不會因踩踏到鞋子受傷。

在昨天勇士與黃蜂之戰第四節剩下最後4分多鐘時，黃蜂蘭姆在與隊友進行進攻擋拆時不慎將球鞋掉落在罰球線上，在比賽仍繼續進行的情況下，卡珍斯走上前去將蘭姆球鞋撿了起來並直接丟到邊線，隨即遭到裁判追判技術犯規。

Demarcus Cousins was not happy after getting a tech late in the 4th quarter for throwing a shoe off the court. pic.twitter.com/hEF5zVBANu — ESPN (@espn) February 26, 2019

雖然卡珍斯第一時間向裁判表示，這樣做是為了避免其他球員因為踩踏到球鞋導致受傷，但裁判卻向卡珍斯強調不該做出丟鞋的動作，讓卡珍斯感到不滿，「我下次會踩過鞋子，然後扭傷我的腳踝，導致我的阿基里斯腱再度斷裂，下次我會把這支鞋子留在場上，我想這就是裁判希望看到的，我會牢記這一點。」

而勇士前鋒格林（Draymond Green）也認為，聯盟在訂定了許多有關保護運動員的安全規範下，卻認定這樣的動作是技術犯規，相當不合理，「我似乎沒有看過這樣德狀況，這很瘋狂，當時我正在中場的位置，我們有很多關於保障球員安全的規則，但卻要我們不要去管一支掉落在場中，可能會導致其他人受傷的鞋子，我認為裁判真的吹得『很棒』。」

不過根據美國媒體今天報導，聯盟已經決議撤銷卡珍斯這次的技術犯規，也不會對他進行額外的懲處，讓這次的球鞋風波告一段落。