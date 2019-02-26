UBA／籃球研究課奏效 健行破百收連勝

2019-02-26 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第四節還有2分11秒得分就達三位數，健行科大今天在主場迎戰政治大學，全隊下起三分雨，第一節就轟下31分、全場飆進12記三分彈，最終輕鬆以104：68輕取政大，迎接107學年UBA公開男一級2連勝。

健行昨天8強首戰碰義守大學，打到延長賽才辛苦勝出，教頭劉孟竹自己看影片檢討到凌晨3點多，他說：「最大問題是籃板，被搶了太多進攻籃板，沒有籃板就快不起來，攻守都失衡了。」

今天健行中午就先檢討昨天比賽，下午又特別提前準備和政大的比賽，轟進19分的謝亞軒透露，過往檢討多是教練團剪輯幾個攻防，今天卻是看了整場比賽，他形容說：「中午就像上了一個多小時的籃球研究課。」

特別準備今天收到成效，健行開賽就下起三分雨，首節以31：14奠定勝基，第二節雖讓政大攻下27分，第三節在林冠均外線開火下又拉開領先，最終就以大比分差賞給政大2連敗。

林冠均今天三分球5投中3攻下14分，朱雲豪也贊助3記三分球在內的15分，加上石博恩12分、林俊吉和劉駿霆也各有13分和11分，點點開花轟垮政大，林冠均笑說：「連續2年8強賽在主場，今年沒那麼緊張，之前到第2場、第3場都還在緊張，而且籃框也用比較久，這場就投順了。」