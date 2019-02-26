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NBA／連續30分+紀錄中斷 哈登：沒想過當第1

2019-02-26 20:05聯合報 記者林宋以情╱即時報導

火箭隊明星後衛哈登（James Harden），休兵一場後歸隊再戰，連續32場得分超過30分聯盟史上第2，哈登此役全場28分、5籃板、4助攻，兩分差無緣續寫紀錄，外人看來惋惜，哈登倒是看很開，笑說自己從未想過要追逐史上第1。

聯盟史上最佳30分+連續場次紀錄是傳奇名將張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持的連續65場，哈登明星賽後22日對湖人超越張伯倫的31場紀錄，躍居史上第2，但下一場對勇士因頸部扭傷休兵。

今日對老鷹歸隊，哈登手感沒回溫，此役攻下21投僅7中，儘管罰球線上賺進14分，助火箭119：111擒老鷹寫2連勝，可惜兩分差中斷個人連續30分（含）以上紀錄。

「是的我紀錄中斷了」，哈登一派輕鬆地說，「但這沒什麼，我本來就知道自己沒辦法當史上第1。」哈登前一次分數低於30分已經是去年12日對拓荒者，該役獲29分，14日對湖人展開紀錄之旅，期間4度得分破50分，包括1月24日對尼克攻下生涯新高61分。

哈登也談及自己的頸椎傷勢，「這是我過去幾天以來第一次能轉動頸部，能重返球場感覺很棒，即便只有跑動。我幾乎沒做什麼訓練，過去幾天狀況其實很糟。」

教頭丹東尼（Mike DAntoni）安慰道，「紀錄終究有中止的一刻，但他已經表現得無懈可擊，等著看他寫其他紀錄。」

哈登張伯倫老鷹
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