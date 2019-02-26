NBA／丟鞋被吹T 卡珍斯：要我斷跟腱嗎

2019-02-26 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



卡珍斯將對手球鞋隨手拋出場外的舉動，卻領到技術犯規，讓他非常不滿。 美聯社 分享 facebook

勇士隊明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）今日作客黃蜂甩陰霾，攻下本季新高24分、11籃板「雙十」成績，但他第4節為了怕球員踩到蘭姆（Jeremy Lamb）的不慎脫落的球鞋，將球鞋隨手拋出場外的舉動卻領到技術犯規，令他憤恨不平，隊友格林（Draymond Green ）也為他抱屈。

勇士與黃蜂第4節還有4分51秒，蘭姆球鞋不慎脫落，掉在罰球線附近，卡珍斯撿起球鞋拋出場外，不過卻遭裁判福特（Brian Forte）吹判技術犯規，讓他十分不滿，當下也向裁判表達抗議，但只得到「不能丟鞋」的回答。

「所以下一次我要踩過鞋子，扭傷我的腳踝，然後再撕裂跟腱。」睽違一年才從左腳跟腱斷裂傷勢中復出的卡珍斯，賽後義憤填膺，「所以下一次就是把鞋子留在那，我猜這就是他們希望看到的，我會牢記在心。」

隊友格林也對卡珍斯無故遭吹T抱屈，表示自己從未見過這種判決，「這太扯了，那只鞋就在球場中央。我們都知道這是為了球員安全著想。裁判福特今天吹了場好球，但這個吹判令人疑惑。」

柯爾（Steve Kerr ）也為子弟兵喊冤，「我不知道規則是什麼，是否有扔鞋子到場外的規定。另一方面，鞋子就在那，每個人都可能因此受傷。」