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NBA／未來賽程軟硬 西區強隊面臨地獄

2019-02-26 18:45台灣醒報 台北報導

隨著NBA賽程走到4分之3，季後賽席次競爭進入白熱化，不論是搶老8、或是爭龍頭的競爭都很激烈，以下將細數未來賽程是好打的「天堂賽程」或是很硬的「地獄賽程」。未來較為好打的球隊普遍是東區球隊，包含東區老大公鹿、老二暴龍、以及魔術等隊；未來將遭遇魔鬼賽程的球隊恰好都是有機會挺進季後賽的，包含金塊、雷霆等隊。

季後賽席次競爭越趨白熱化，有分析師對各隊做出未來賽程的難易度排行，他們是依照將面對的對手平均勝率來算，若對手平均勝率越高（目前），表示賽程較硬、較難打，雖然不完全準確，畢竟部分球隊會在季中改變方針，例如換到獨角獸波辛葛斯的獨行俠就沒打算拼季後賽了，會比帳面成績看起來還好打，但就大數據而言，仍有相當的參考價值。

東區落差明顯

暴龍剩餘賽程相對輕鬆，還有機會追上公鹿爭奪第一種子。 美聯社
暴龍剩餘賽程相對輕鬆，還有機會追上公鹿爭奪第一種子。 美聯社
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據《今日美國報》報導，未來賽程屬於好打的天堂賽程球隊多集中在東區強權，而難打的隊伍多半都在西區，且都尚有季後賽希望，對於這樣的現象也不難解釋。

先從天堂賽程的球隊來看，暴龍、公鹿等東區強隊因為分區與聯盟賽程原因，碰到西區球隊機率較低，而碰到同分組的球隊卻高達四循環，換言之，暴龍一個賽季得跟同組的賽爾提克、尼克、76人及籃網各打4場，若依照東區實力強弱落差大，代表實力較強的分組龍頭得到軟柿子吃的場數多，而多贏幾次後，弱隊勝率自然低，看起來又更「天堂」，東區雙雄不意外能擁有「舒適」的賽程。

西區實力接近、難分高下

西區對手都不好惹，陷入低潮的湖人能闖進季後賽嗎？ 美聯社
西區對手都不好惹，陷入低潮的湖人能闖進季後賽嗎？ 美聯社
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反之，西區球隊實力接近，儘管分區前4都不見得能穩穩拿下搶8的球隊，更不用說西區一直到第11名的湖人隊都還是很有機會進季後賽，戰績在東區甚至是前8（代表有季後賽打），因此，在戰績高的情況算下來，對西區球隊來說，未來賽程看起來比較難打也是合理的。

NBA聯盟西強東弱已非新聞，據《SBNation》報導，過往18個賽季中，有14個賽季的西區老九（代表差一點能打季後賽的）戰績都勝過東區老八（代表搭上季後賽末班車的），而過往跨聯盟戰事中，西區在18個賽季中贏了17季，期間對東區球隊勝率為57%，說明兩聯盟實力差距明顯。

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