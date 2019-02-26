NBA／詹姆斯說重話 誰心不在焉就該走人

2019-02-26 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



詹姆斯在輸球後說重話。 路透 分享 facebook 湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）前役輸給鵜鶘隊賽後才語重心長，盼隊友即時回神，將重心放在籃球上，無奈今日再105：110不敵灰熊苦吞2連敗，近5場吞4敗，讓詹姆斯再度說重話，暗示隊友若不能心無旁騖就請另謀高就。

湖人隊在輸給灰熊後，距離西區第8馬刺隊擴大到3場勝差，勝率跌破5成後持續下探，讓詹姆斯躍居史上助攻第10、成為聯盟史上首位得分、助攻都在前十紀錄之夜開心不起來。

「如果你仍舊允許自己受外在因素影響表現，那麼這對你來說是支錯誤的球隊。」敗給灰熊後詹姆斯說，「你乾脆坦白點，直接說『聽著，我做不到。』」

此役詹姆斯獻上生涯第79次「大三元」表現，繳24分、12籃板、11助攻，英格倫（Brandon Ingram）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）也個別挹注32分、22分，布拉克（Reggie Bullock）另有14分，其餘皆是個位數進帳。

詹姆斯敗給鵜鶘隊後，就曾希望隊友將比賽擺在第一優先，「這關乎你怎麼看待比賽，你如何為球賽做準備。並不是你幾點抵達球場，而是你進到球場前做了什麼努力？這是不是你現下生命中最重要的事？你為了比賽傾盡全力了嗎？」