NBA／詹姆斯輸球又怪隊友 網友卻指他無心防守

詹姆斯在輸給灰熊後,怪罪有隊友分心。 美聯社

繼上役敗給西區倒數第三的鵜鶘之後,湖人於今天於倒數第二的灰熊主場以105:110慘遭滑鐵盧,兩支西區倒數弱隊還無法取勝,更別提要爭季後賽門票。賽後詹姆斯(LeBron James)在受訪時,滿心受挫卻語出驚人說,「若你一直讓外界的事務而分心,那你真的不應該留在這支球隊。真的,球隊要衝擊季後賽,而你還在被分心?請拿出高水準表現吧,這是你該做的事,每場比賽都應為目標而戰才對。」

問題是,詹皇所說的「你」,並沒有指名道姓是那一位隊友,還是對全隊其他球員喊話,只知道他認為輸球責任在隊友未能專心在場上。

詹姆斯對於輸球的挫折感,令媒體對他所說的話,都相當關注,「過去幾年,外界都習慣我所不習慣的失敗,然而我不會習慣失敗,我永遠不會對失敗感到滿意。」雖說得有點結巴,但句句都表達他對失敗的強烈挫折感。不過,交易大限前傳出湖人不惜清光年輕球員要換取戴維斯(Anthony Davis)的傳言,確實重傷球員對湖人的信任感,則是各界認為湖人低迷的主要關鍵。

Lakers’ LeBron James after loss to Grizzlies (via @SpectrumSN): “If you’re still allowing distractions to affect the way you play, this is the wrong franchise to be a part of and you should just come in and be like, ‘Listen, I can’t do this.’” pic.twitter.com/s3gHiuhODx