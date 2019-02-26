NBA／詹姆斯輸球又怪隊友 網友卻指他無心防守

2019-02-26 14:31 聯合新聞網 綜合報導



詹姆斯在輸給灰熊後，怪罪有隊友分心。 美聯社 分享 facebook

繼上役敗給西區倒數第三的鵜鶘之後，湖人於今天於倒數第二的灰熊主場以105:110慘遭滑鐵盧，兩支西區倒數弱隊還無法取勝，更別提要爭季後賽門票。賽後詹姆斯(LeBron James)在受訪時，滿心受挫卻語出驚人說，「若你一直讓外界的事務而分心，那你真的不應該留在這支球隊。真的，球隊要衝擊季後賽，而你還在被分心？請拿出高水準表現吧，這是你該做的事，每場比賽都應為目標而戰才對。」

問題是，詹皇所說的「你」，並沒有指名道姓是那一位隊友，還是對全隊其他球員喊話，只知道他認為輸球責任在隊友未能專心在場上。

詹姆斯對於輸球的挫折感，令媒體對他所說的話，都相當關注，「過去幾年，外界都習慣我所不習慣的失敗，然而我不會習慣失敗，我永遠不會對失敗感到滿意。」雖說得有點結巴，但句句都表達他對失敗的強烈挫折感。不過，交易大限前傳出湖人不惜清光年輕球員要換取戴維斯(Anthony Davis)的傳言，確實重傷球員對湖人的信任感，則是各界認為湖人低迷的主要關鍵。

Lakers’ LeBron James after loss to Grizzlies (via @SpectrumSN): “If you’re still allowing distractions to affect the way you play, this is the wrong franchise to be a part of and you should just come in and be like, ‘Listen, I can’t do this.’” pic.twitter.com/s3gHiuhODx — Ben Golliver (@BenGolliver) 2019年2月26日

不過，也當媒體焦點都在詹姆斯怪罪隊友時，網友則是挑出今天他在對抗灰熊的毛病，認為他個人防守不積極，卻還在怪隊友。

以下兩段網友挑出的畫面，都可看出詹姆斯都沒有上前積極防守最接近的灰熊進攻球員。雖詹姆斯的24分、12籃板11助攻大三元表現，包含有9個防守籃板及3次抄截的優異防守數據，但網友還是從小細節中認定他防守不力。