NBA／最後一擊竟不攻 差2分哈登放任紀錄中斷

2019-02-26 12:56 聯合新聞網 綜合報導



哈登(右)今天攻下28分，未能延續連32場逾30分紀錄。 路透 分享 facebook

哈登(James Hraden)缺席一場，得30分以上紀錄就露出警訊。

於今天火箭對抗老鷹一戰，扭傷頸部哈登，雖回到場上，但他說了，自己無法低頭很難受，已連續三天都沒有碰過球，果然最終對抗老鷹一戰只得28分，未能延續連32場得分30分以上紀錄。

得28分對一般球員也算高分，然而各界都對哈登有著30分以上的期待。今天哈登確實手感不佳，出手21中7特別是三分球10投全部摃龜，成了他無法攻破30分的關鍵。

只是所有人都看著比賽剩7秒哈登持球，進行最後一波進攻，仍是有機會攻進2分延續紀錄；不過，這一擊他僅運球過半場就放棄了，一來球隊已勝券在握，二來自己也手感不佳，他還是決定不刷分了。若是這一球，火箭處於落後兩分情況，哈登必定是非攻不可，而他放棄攻擊，也就表示連他自己也不想延續個人紀錄了。

哈登連續32場得分30+排名NBA史上第二，僅次於張伯倫連續65場。