NBA／最後一擊竟不攻 差2分哈登放任紀錄中斷

哈登(右)今天攻下28分,未能延續連32場逾30分紀錄。 路透

哈登(James Hraden)缺席一場,得30分以上紀錄就露出警訊。

於今天火箭對抗老鷹一戰,扭傷頸部哈登,雖回到場上,但他說了,自己無法低頭很難受,已連續三天都沒有碰過球,果然最終對抗老鷹一戰只得28分,未能延續連32場得分30分以上紀錄。

得28分對一般球員也算高分,然而各界都對哈登有著30分以上的期待。今天哈登確實手感不佳,出手21中7特別是三分球10投全部摃龜,成了他無法攻破30分的關鍵。

只是所有人都看著比賽剩7秒哈登持球,進行最後一波進攻,仍是有機會攻進2分延續紀錄;不過,這一擊他僅運球過半場就放棄了,一來球隊已勝券在握,二來自己也手感不佳,他還是決定不刷分了。若是這一球,火箭處於落後兩分情況,哈登必定是非攻不可,而他放棄攻擊,也就表示連他自己也不想延續個人紀錄了。

哈登連續32場得分30+排名NBA史上第二,僅次於張伯倫連續65場。

