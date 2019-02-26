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NBA／才說無輕視灰熊特權 詹皇紀錄夜湖人又輸

2019-02-26 12:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯成為首位生涯得分及助攻均進入史上前10，但今天仍不敵灰熊。美聯社
詹姆斯成為首位生涯得分及助攻均進入史上前10，但今天仍不敵灰熊。美聯社
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儘管洛杉磯湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James）日前在球隊勝率跌破5成後說出重話，但今天在作客曼菲斯灰熊主場的比賽中，湖人依舊在詹姆斯拿下大三元的情況下，以105：110苦吞2連敗，與西區前8名席次漸行漸遠。

湖人本季在詹姆斯加盟後一度擠身到西區前8名，不過隨著季中他因為腹股溝拉傷缺陣17場比賽，湖人開始出現勝少敗多的狀況，甚至這樣的低潮在詹姆斯歸隊後仍未停止，讓他們在日前不敵鵜鶘後勝率已跌破5成，詹姆斯也因此公開呼籲隊友應該打出迫切性

而在今天迎戰灰熊賽前，湖人主帥華頓（Luke Walton）也對於詹姆斯的說法表現贊同，「經歷絕對是最好的學習方式，現在的狀況對我們隊上一些球員來說都是不曾經歷過的，但我還是希望大家能夠帶著迫切性及頑強的意識上場打球。」

不過在今天出戰灰熊的比賽中，湖人雖然有3人得分超過20分，其中包括詹姆斯進帳24分12籃板11助攻，以生涯累積79次大三元排名史上第5名，而他的生涯總助攻數也登上史上第10名，成為聯盟史上首位得分、助攻都排名在前10名的球員，除了詹姆斯外，小將英格倫（Brandon Ingram）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）也分別有32分與22分進帳。

但湖人在防守端問題仍未改善的情況下，仍是整場比賽在後苦追，尤其是在第四節拉鋸階段遭灰熊主控柯利（Mike Conley）屢屢撕裂防線，反觀湖人追分期卻接連發生詹姆斯進攻犯規與三分球麵包的狀況，終場湖人就以5分差距苦吞2連敗。

另外，火箭今天在主場迎戰老鷹，雖以119:111獲勝，但哈登只得28分，中斷連32場得分逾30分紀錄；至於太陽則是124:121客場打敗熱火，中斷隊史最慘的17連敗。

詹姆斯湖人灰熊
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