NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



卡珍斯(左)拿下個人本季新高的24分外帶11籃板。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍金州勇士今天在作客黃蜂的比賽中火力全開，先發五人就合力攻下100分，其中本季才加盟的明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）拿下個人本季新高的24分外帶11籃板，幫助勇士以121：110輕取黃蜂。

在上個賽季完成2連霸後，勇士季前找來卡珍斯組成五星連線，在上月月中卡珍斯傷癒歸隊後，五虎星的狀況也持續加溫，在過去14場比賽中勇士已拿下11勝。

雖然在前一場面對火箭之戰意外輸球，但今天作客黃蜂主場勇士隨即調整回最佳狀態，包括卡珍斯在內，勇士先發5人得分都在雙位數，其中3人得分在20分以上，兇猛進攻火力讓他們整場比賽都保持在領先狀態，終場也以11分差距取勝。

卡珍斯今天出賽31分鐘拿下24分，皆創下加盟勇士以來的新高，雖然比賽過程中他一度將黃蜂蘭姆（Jeremy Lamb）掉落的球鞋丟到場外，遭吹判技術犯規，但整體表現仍是獲得勇士主帥柯爾（Steve Kerr）稱讚，「他就是個充滿天賦的大個子，遲早會接管比賽，不僅是今天，他有好幾場比賽都打得不錯，且看起來非常開心和舒適。」

黃蜂今天雖然輸球，但整場幾乎都能緊咬比數不放，其中與卡珍斯對位的賽勒更有全隊最高的28分9籃板進帳，黃蜂主帥博雷戈（James Borrego）說：「今天賽勒一直在非常努力的戰鬥，雖然前一場我就以為他打出本季代表作，沒想到今天又再有如此亮眼的表現，今晚我看到這支球隊的進步和成長，我們展現了韌性。」