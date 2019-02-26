親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

去大陸唸書的正負評估 台生準備好了嗎？

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

運動筆記【焦點人物】泰雅女孩賴庭萱 跑過的每一哩路成就未來新星【海外賽事】高手們的盛夏戰場 北海道馬拉松
健行筆記武陵追櫻記(住宿七卡山莊)八仙山森林遊樂區【與藍腹鷴漫步在春光裡】
NBA焦點對決- D'Angelo Russell vs. LaMarcus Aldridge (2月26日)精彩演出- Blake Griffin 大三元 (2月26日)

NBA／今日戰績表 詹皇紀錄夜湖人又敗

2019-02-26 11:33聯合新聞網 整理

詹姆斯成為首位生涯得分及助攻均進入史上前10。 美聯社
詹姆斯成為首位生涯得分及助攻均進入史上前10。 美聯社
分享

NBA今日戰績表

勇士 121:110 黃蜂

拓荒者 123:110 騎士

溜馬 109:113 活塞

馬刺 85:101 籃網

太陽 124:121 熱火

公鹿 117:106 公牛

老鷹 111:119 火箭

湖人 105:110 灰熊

國王 105:112 灰狼

76人 111:110 鵜鶘

獨行俠 : 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:30 魔術 vs. 尼克

09:00 塞爾蒂克 vs. 暴龍(愛爾達體育1台)

11:30 雷霆 vs. 金塊(緯來體育台)

NBA戰績排行

體育火箭
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

NBA／對戰馬刺收視飆新高 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18

NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36

NBA／找回生涯第二春 法瑞德：感謝火箭給機會

2019-02-26 11:08

NBA／躲過卡車追撞死劫 灰狼唐斯：活著相當幸運

2019-02-26 10:40

NBA／拿灰熊進補？ 詹皇：沒有輕視對手的特權

2019-02-26 10:20

NBA／麥凱倫高效率砍35分 拓荒者奪4連勝

2019-02-26 11:28

NBA／尼克主場贏了 教頭：籃球之神終會眷顧

2019-02-26 00:52

NBA／尼克終結主場18連敗紀錄 奧斯卡頒獎也要提

2019-02-25 15:50

NBA／馬刺慘遭尼克痛擊 近7戰吞下6敗

2019-02-25 11:35

NBA／今日戰績表 暴龍失常輸魔術中止7連勝

2019-02-25 11:14

NBA／湖人勝率跌出5成 詹姆斯：球隊欠缺急迫感

2019-02-25 11:02

NBA／華頓未搭上巴士引揣測 湖人官方出面回應

2019-02-25 10:47

NBA／禁區雙雄領軍擊潰快艇 金塊4連勝到手

2019-02-25 10:42

NBA／傷癒復出陷低潮 卡珍斯：沒人會同情你

2019-02-25 09:13

衛少+喬治來勢洶洶 雷霆現況不輸杜蘭特時代

2019-02-22 07:00

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

從待業中躍升最佳射手 籃網哈里斯的籃球路

2019-02-17 17:08

何納塞克打破沉默 首談執教尼克的愛與愁

2019-02-16 07:00

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

瘋狂三分球時代 威廉森真能成為好狀元？

2019-02-12 07:00

交易大限過後 洛城雙雄兩樣情

2019-02-09 16:00

華麗就任 哈德威的故鄉使命和執教旅程

2019-02-03 07:00

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

發展聯盟最偉大球員 英格倫堅持追夢

2019-01-30 11:40

拋交易請求震撼彈 戴維斯下一站在何處

2019-01-29 09:30

戴維斯心向湖人有隱情 鵜鶘悲慘結局已註定

2019-01-29 07:00
看更多

熱門文章

HBL／能仁大勝光復 衛冕軍松山確定遭淘汰

2019-02-25 18:54

NBA／為林書豪抱屈 魔術教頭：他攻守兼備

2019-02-25 11:44

HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27

HBL／107球季結束 黃萬隆預約再戰10年

2019-02-25 23:24

HBL／高苑力退南湖拚下第4勝 看轉播等4強

2019-02-25 14:34

NBA／找林書豪使用說明 主帥：出手要更果決

2019-02-26 09:29

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

2019-02-25 12:14

世界盃／29國晉級 歐美賽區競逐最後名額

2019-02-25 14:44

NBA／尼克終結主場18連敗紀錄 奧斯卡頒獎也要提

2019-02-25 15:50

MLB／年薪6.5億黃金板凳 艾爾斯柏瑞開季恐無望

2019-02-25 15:02

魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

2019-02-25 23:16

MLB／馬恰多身價超嚇人 這4人平均年薪還贏他

2019-02-25 19:42

HBL／小綠綠北一女退苗商 從資格賽重返4強

2019-02-25 17:19

中職／陳傑憲加薪33趴 3年約從40萬元起跳

2019-02-25 18:00

MLB／林子偉熱身賽再先發 連兩戰敲安

2019-02-26 08:07

世界盃／布拉契飆41分 助菲律賓搶下會內賽門票

2019-02-25 14:43

MLB／拒絕基特邀約 派提特留在洋基當顧問

2019-02-26 08:10

NBA／拿灰熊進補？ 詹皇：沒有輕視對手的特權

2019-02-26 10:20

圖／HBL能仁全勝晉級四強 松山被淘汰

2019-02-25 18:57

HBL／重返4強卻傷主將 小綠綠後衛送醫

2019-02-25 19:50

HBL／松山3連霸夢碎 馬建豪自責落淚

2019-02-26 00:36

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

HBL／不管晉級狀況 能仁15連勝：能贏就贏

2019-02-25 20:13

NBA／最準區域 林書豪右側45度中距離領先群雄

2019-02-26 11:08

MLB／報復藍鳥釋出 土洛威斯基第2球就開轟

2019-02-26 08:59

UBA／最後一刻才放進12人名單 韓杰諭助國體退文化

2019-02-25 17:56

NBA／找回生涯第二春 法瑞德：感謝火箭給機會

2019-02-26 11:08

中職／猿隊選秀首輪指名翁瑋均 對英雄投5局奪勝

2019-02-25 17:11

棒球／侯友宜幫按摩 王建民：視障師按比較好

2019-02-25 12:45

圖／HBL壓軸戰松山雖勝出 卻無緣晉級四強

2019-02-25 21:24

HBL／帶教頭去小巨蛋 北一女蟄伏3年重返4強

2019-02-26 00:46

中職／3年約月薪40萬起跳 陳傑憲「薪」安了

2019-02-26 00:58

NBA／尼克主場贏了 教頭：籃球之神終會眷顧

2019-02-26 00:52

日職／對決猿隊倒數3天 樂天王牌則本昂大不來了

2019-02-25 16:21

MLB／和洋基續約7年 希克斯：免擔心尿布錢了

2019-02-26 10:31

NBA／卡珍斯飆本季新高 勇士五虎星轟倒黃蜂

2019-02-26 11:36

UBA／現身健行科大觀賽 梅奧力挺教練王志群

2019-02-25 14:04

網球／小威暴怒漫畫爭議 澳媒監督機關裁決未違規

2019-02-25 14:57

NBA／對戰馬刺收視飆新高 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18

MLB／道奇搶哈波 教頭證實去過拉斯維加斯會面

2019-02-26 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top