NBA／躲過卡車追撞死劫 灰狼唐斯：活著相當幸運

2019-02-26 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



灰狼唐斯坦言能在這次車禍意外中全身而退相當幸運，讓他感覺到能活下來真得很美好。。 美聯社 分享 facebook

明尼蘇達灰狼明星中前鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在上周遭遇一場嚴重車禍意外，雖他並未因此受傷，但也因為出現疑似腦震盪症狀而遭到停賽兩場，在今天通過了聯盟檢測後，唐斯坦言能在這次車禍意外中全身而退相當幸運，讓他感覺到能活下來真得很美好。

唐斯上周四駕車在公路上卻發生遭卡車追撞的意外，雖他相當幸運的毫髮無傷，但也因為疑似腦震盪終結了從新人賽季首場比賽就連續303場先發出賽的紀錄，這同時也是聯盟自1971年以來的最長紀錄。

對於能夠從車禍意外中全身而退，唐斯自認已經相當幸運，「我只有百分之5的機會能夠活命，而這百分之5中有百分之4會是嚴重受傷，我則是遇到了那百分之1的輕微受傷狀況，能活下來並在這邊接受訪問，我覺得自己相當幸運。」

唐斯表示，因為自己有繫上安全帶，讓他避免了撞上擋風玻璃的可能性，「情況原本會更糟糕，老實說，我沒辦法想像自己當時還能從車中出來，很開心我能全身而退。」

雖唐斯在車禍後隨即致電給灰狼球團，表示自己能夠在與尼克之戰上陣，不過，他也因為疑似腦震盪症狀而在聯盟保護協議下缺陣兩場，直到今天賽前才通過檢測歸隊，灰狼主帥桑德斯（Ryan Saunders）說：「你總會希望確保唐斯是安然無事的，因為他毫無疑問是聯盟最頂尖的球員之一。」