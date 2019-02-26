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NBA／暴龍馬刺之戰創收視紀錄 雷納德裡子面子雙贏

2019-02-26 10:18聯合報 記者劉肇育╱即時報導

多倫多暴龍上周在主場迎戰迎戰聖安東尼奧馬刺的比賽，共吸引250萬加拿大人觀賞賽事，創下加拿大史上最多人觀賽的例行賽紀錄，而該場比賽暴龍靠著球隊新任一哥雷納德（Kawhi Leonard）成功從前一哥德羅展（DeMar DeRozan）完成關鍵抄球與逆轉比數灌籃，更被認為已將斬斷了暴龍球迷對於德羅展的最後依戀。

雷納德與德羅展在本季季前互換東家，一度引發各界的高度關注與暴龍迷的批評，不過隨著雷納德率領暴龍打出佳績，個人數據也逐漸回到過往足以追逐年度MVP的層級後，暴龍球迷也逐漸認同這位球隊新一哥。

在上周德羅展首度重返多倫多的比賽，更成為加拿大球迷高度關注的賽事，根據加拿大「TSN」統計，該場比賽共有平均71萬的加拿大觀眾透過TSN觀賞此賽事，總收視人口更高達250萬，創下加拿大觀賞NBA單一例行賽事的新高紀錄。

而該場比賽也被各界認為暴龍德羅展的世代已經由雷納德完全銜接，尤其在昨天與魔術之戰，暴龍在雷納德缺陣的情況下慘敗給魔術，這也是在他缺席的17場比賽中暴龍所吞下的第4敗，讓暴龍主帥諾斯（Nick Nurse）直言，球隊必須找出雷納德缺陣時的贏球方式。

「對我們現階段來說，最困難的就是解決雷納德不在陣中時的問題，這對我們來說就像是一支完全不同的球隊。」諾斯在談到雷納德對於球隊得重要性時說：「他的歸隊會讓我們填補起三、四號位的漏洞，並且讓我們在身材上取得優勢，而阿努諾比（OG Anunoby）也能回到第二陣容中，確保我們在身材上的優勢。」

先前暴龍與馬刺交手，創NBA季賽加拿大收視紀錄，右為雷納德。美聯社
先前暴龍與馬刺交手，創NBA季賽加拿大收視紀錄，右為雷納德。美聯社
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暴龍雷納德魔術
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