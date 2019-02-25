魔術抓狂打爆一狗票強隊 其實只靠一招贏球

最近一個月奧蘭多魔術非常神奇。他們剛在客場113：98宰了暴龍，中止暴龍最近一波七連勝。除了修理東區第二暴龍，過去10戰8勝的魔術同樣在客場103：83大勝東區第一公鹿。

溜馬下半季不是很猛，遇上魔術還是認栽，魔術107：100收拾溜馬，守得溜馬一點脾氣都沒有。對付東區今年最詭、最玄、最難測的籃網，魔術用一場102：89的防守戰，籃網那股得分魔力和速度、爆發力在魔術面前毫無作用。

魔術最近開始發狠，人擋殺人、佛擋殺佛，多支強隊都被他們狠狠修理，總教練克里佛是施了什麼魔法？ 美聯社 分享 facebook

這是魔術過去8場勝利的寫照，8勝中有6場對手得分最高就是100分，其中5場得分都在100分以下。這就是前黃蜂教練克里佛的執教風格，他沒有什麼特殊把戲或進攻哲學，克里佛的執教思路和原則就是控制比賽節奏，打出最好防守，沒有太多失誤，一切都從「防守和控制比賽節奏」要求做出。

兩周內連續宰了東區第一公鹿和第二暴龍，魔術悄悄爬到東區第九，只落後第八黃蜂1場勝差，第七活塞1.5場勝差。暴龍遇上魔術，就失去速度和攻防轉換節奏，為什麼？

暴龍自己在調整陣容+輪換有最大關係，先發中鋒伊貝卡下，原替補中鋒小加索上，加上前鋒阿努諾比拉上先發，暴龍在測試不同打法和組合。暴龍失去速度和反擊，更多打半場進攻和系統戰，這正好對了克里佛和魔術胃口。

暴龍利用雷納德休息的比賽來測試一下不同組合的打法，結果被魔術逮到機會，不但壓住暴龍攻勢，板凳球員洛斯(左)還在場上肆虐一番。 美聯社 分享 facebook

但公鹿遇上魔術，全場只得83分，同樣令人難以理解。為什麼？

公鹿老大「字母哥」安戴托昆波沒打當然是主要關鍵，但公鹿全隊變得都不會投籃，三分球35投6中，三分球命中率1成7，實在太誇張。公鹿例行賽三分球命中率3成5，每場可以砍進13.2個三分，沒有字母哥帶動節奏和進攻，沒有三分火力支撐，沒有快速急攻和快攻，公鹿就不再是公鹿。

最大原因是公鹿在沒有字母哥，外線又失準情況下跟魔術大打半場攻防，這又對了克里佛的胃口和防守風格，魔術裡裡外外一路順著打，逐漸也把菜鳥板凳給磨了出來。

魔術能大破公鹿，其實是因為公鹿主將安戴昆波休兵的關係，下次再碰頭可能就會是完全不同的局面了。 美聯社 分享 facebook

魔術最近一個月忽然成為東區黑馬，甚至極可能搶下一席季後賽資格，有點意外和幸運是事實，但克里佛防守籃球和控制節奏，更多在半場攻防陣地戰跟對手相互折磨。如果對手還是跟魔術這麼硬打、互砍、對抗，魔術絕對會讓對手失去自己的優勢。

魔術具備一套球隊基本骨架，一名有裡有外大個子中鋒佛西維奇，場均20分12籃板，一個超級瘋狂第六人砍將洛斯，場均15分，洛斯3成8三分球命中率和高規格201公分側翼+防守悍將，直叫很多爭冠球隊流口水。

魔術日前對黃蜂的比賽竟然少見地下起「三分雨」，團隊共轟進17顆三分球，在主場大勝黃蜂38分！ 美聯社 分享 facebook

控球奧古斯丁是最不起眼，擺上自由市場又好像沒有人要的控球，但場均11.4分+4.9助攻，4成39三分球命中率和極低失誤率。球探和專業人士、各隊總管似乎普遍低估了奧古斯丁的能力和效率。

奧古斯丁是魔術能打得如此穩健的安定力量，他是大腦和組織核心，他讓魔術兩大得分主力前鋒葛登和射手佛尼爾都能得到最好的送球和傳球，取得場上最大出手空間。

克里佛在一年內讓這群年輕人，半路撿來的先發都願意防守，同時打出最好的團隊籃球，跟早兩年的黃蜂一模一樣，這就是克里佛的執教魔力和特色。

魔術控衛奧古斯丁(左)雖然低調且成績不起眼，但他是聰明而穩定的球員，與林書豪(中)一樣都受到克里佛的企重。 美聯社 分享 facebook

魔術在季後賽肯定很難上演奇蹟，但他們就是能打出自己防守風格和節奏，更展現克里佛改造一支球隊防守體質的執教特色，魔術這一季只要能搶下一席東區季後賽就很圓滿。