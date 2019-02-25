HBL／最難過的一戰 松山落淚奪勝

2019-02-25 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



還沒開戰就已確定無緣4強，HBL男甲衛冕軍松山高中今天8強壓軸戰也成107學年告別作，「綠色神盾」面對南山高中展現球隊口號「Do Our Best」精神，直到72：67撃敗南山高中後，高三球員眼淚才奪眶而出。

松山昨天面對光復高中，三分球24投僅2中，第一節和第四節都只得9分，進攻當機下以46：54輸球，3連勝後吞下3連敗，晉級居劣勢，加上今天高苑工商首戰擊敗南湖高中、拿到第4勝，前一戰能仁家商又大勝光復高中，松山就算奪勝後和光復、南山、高苑同是4勝3敗，比較勝場和對戰仍無緣4強。

勝負已無關晉級，「雙山大戰」仍打出強度，松山首節雖以23：14領先，南山半場打完反以33：32超前；松山第三節雖在「馬勵兄弟」馬建豪和林勵外線開火下才要回領先，南山仍緊咬比分，第四節2分15秒李沛澄三分球破網後更追到64：67。

南山本有追平機會，但林心翔快攻上籃被馬建豪火鍋封阻，回頭馬建豪再籃下補進；南山48.5秒靠邱詠富外線命中再追到2分差，不過松山隊長章富溢最後36秒補籃得手，29秒潘宣頤2罰中1，最後就以72：67收下最後勝利。

松山教頭黃萬隆，賽後和球員一起到場中圍圈，球員再和啦啦隊致意，李毓辰、章富溢和今天攻下18分的馬建豪都忍不住落淚，去年助隊完成2連霸並獲得MVP的林勵，賽前熱身和賽後回到休息室，也忍不住紅了眼眶。

「第一次贏球還那難過。」林勵提到，去年雖奪冠，但今年高三自己面對壓力，「感覺很不一樣」，無奈卻帶著遺憾心情告別HBL舞台。

松山教頭黃萬隆說，賽前雖知無緣晉級，還是要球員展現松山態度，「松山高中的精神就是『Do Our Best』，『Do Our Best』就是今天不管有什麼結果，就算知道沒有最後的兩場，就應該為尊嚴而戰，為傳統而戰，為我們的榮耀而戰，我們的榮耀就是，身為松山高中的一員，你到最後一刻都要堅持下去。」