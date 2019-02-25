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NBA／湖人勝率跌出5成 詹姆斯：球隊欠缺急迫感

2019-02-25 11:02聯合報 記者林宋以情╱即時報導

詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社
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湖人隊近7戰吞下5敗，前役再輸給戴維斯（Anthony Davis）缺陣的鵜鶘隊，勝率跌破5成，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）收起明星賽的輕鬆態度，強調球隊欠缺急迫感，但仍喊話例行賽還有逾20場比賽，一切都還大有可為。

湖人隊目前29勝30敗，前役輸給鵜鶘後，距離西區第9的國王隊擴大到兩場勝差，與第8快艇則還有3場勝差。連續8年都闖進季後賽的詹姆斯，今年勢必不想中斷紀錄，盼助紫金大軍暌違6年重返季後賽，但他認為有些球員仍在狀況外。

「我不知道他們能不能了解球隊正處於危急關頭。」詹姆斯表示，或許自己有些過度反應，「很多時候當你從未有過季後賽經驗，或者沒有實際走過一遭，你會害怕那種不確定感。」

詹姆斯希望大家能夠跳脫舒適圈，適應不自在和不確定性，「你必須抱持著急迫性，追求成功的路上不畏懼失敗。我們還有20多場例行賽，我想還是可以拭目以待。」

隊上從庫茲瑪（ Kyle Kuzma）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）到華格納（Moe Wagner）、卡盧索（Alex Caruso）全都沒有季後賽經驗，詹姆斯說，「現在球隊陷傷兵潮，這勢必會極具挑戰性，但我相信我們能夠打出更好的團隊籃球。」

詹姆斯鵜鶘湖人
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