NBA／傷癒復出陷低潮 卡珍斯：沒人會同情你

2019-02-25 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



卡珍斯。 歐新社 分享 facebook 左腳跟腱斷裂歷經一年養傷，勇士隊球星卡珍斯（DeMarcus Cousins）1月復出歸隊，卡珍斯坦言「蜜月期」已過，對自己表現仍不滿意，但深知聯盟現實面，沒有人會同情他，得持續振作找回過往身手。

傷癒歸隊的卡珍斯，至今出賽13場，場均14.1分、7.6籃板、3.5助攻，是菜鳥球季以來最差表現，也是7年來首度場均得分不及20分，效力國王隊巔峰時期場均甚至可達27.8分、10.6籃板，兩相比較相去甚遠。

近4場卡珍斯場均出賽21.8分鐘獲9.8分，7.4籃板，更陷低潮，卡珍斯說，「這感覺很煎熬，我現在就像在灰色地帶，試著找回過去的自己，但同時也清楚很多人會衝著我來。」

卡珍斯表示，「我知道聯盟中不會有人同情你，我必須振作，盡其所能拚搏，但這只能說是必經之路，沒有藉口。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也坦言能感覺到卡珍斯相當洩氣，特別是歸隊首周的腎上腺素、興奮褪去，接下來只能仰賴自己，「想想他走過長達一年的復健之路，要東山再起並不是件容易的事，他絕對不僅如此，他也明白這點。」

跟卡珍斯同病相憐的，還有綠衫軍的海瓦德（Gordon Hayward），傷癒後同樣表現起伏不定，卡珍斯不約而同表示，「過程中日子肯定有好有壞，很顯然我現在正在低潮當中。」