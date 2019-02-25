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NBA／今日戰績表 暴龍失常輸魔術中止7連勝

2019-02-25 08:47聯合新聞網 整理

林書豪(左)今日表現不佳。 美聯社
林書豪(左)今日表現不佳。 美聯社
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NBA今日戰績表

魔術 113:98 暴龍

快艇 96:123 金塊

馬刺 : 尼克

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 勇士 vs. 黃蜂(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 拓荒者 vs. 騎士

08:00 溜馬 vs. 活塞

08:30 馬刺 vs. 籃網

08:30 太陽 vs. 熱火

09:00 公鹿 vs. 公牛

09:00 老鷹 vs. 火箭

09:00 湖人 vs. 灰熊

09:00 國王 vs. 灰狼

09:00 76人 vs. 鵜鶘

11:30 獨行俠 vs. 快艇

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