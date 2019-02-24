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HBL／高錦瑋飆生涯新高 能仁延長賽退南山保不敗

2019-02-24 22:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

昨天1分逆轉HBL男甲衛冕軍松山高中能仁家商的連勝之旅今天差點被南山高中終結，但王翊帆先在正規賽最後1秒先切入投進追平球，延長賽再「4分打」助隊領先，加上高錦瑋飆出生涯新高31分助陣，驚險以98：92擊退南山，8強賽6連勝、107學年14連勝入袋。

能仁原本有大好機會直接取勝，但南山菜鳥彭冠綸第四節3記三分彈改變戰局，他1分28秒的單節第3記三分球將比數追平成75：75，能仁「飛人」林彥廷雖進球要回領先，南山陳冠中兩罰俱中再追平，蔡紘揚18.7秒的後仰中距離跳投更助隊看到晉級機會。

王翊帆正規賽最後一擊挺身而出，他最後1秒切入得手助隊追平，彭冠綸絕殺球則彈框而出，出現107學年男甲級8強賽第一場延長賽。

正規賽扮英雄的王翊帆延長賽繼續發威，第一球就飆進右側底角外線還製造彭冠綸犯規，「4分打」成功後又再進球，跨節獨拿8分，加上高錦瑋外線也破網，能仁將領先擴大到91：82，但南山在李沛澄、陳冠中和蔡紘揚聯手下仍緊咬比數，最後22秒李沛澄三分球破網更追到92：93。

最後12.4秒，林彥廷2罰1中，南山喊出暫停布署最後一擊卻出現失誤，林心翔還賠上違反運動精神犯規，讓能仁最後9秒兩罰後還有球權；高錦瑋2罰俱中後南山再犯規，最後4秒高錦瑋也把握住2罰，助隊驚險收穫連勝。

最後4罰都把握的高錦瑋，生涯首度得分破30分，從國中就同隊的林彥廷賽後送上大大擁抱，高錦瑋笑說：「他說沒看過我拿那麼多分，很為我開心。」他將飆分表現歸功隊友，「大家做苦工，才幫我找到進攻空檔。」

能仁教頭林正明也笑說，這幾戰感受到高錦瑋超強的企圖心，「他最近很奇怪，我都要擔心了。」

雙腳肌腱發炎舊疾復發的王翊帆，正規賽到延長賽獨得8分、全場14分也是連勝功臣，他不好意思說，彭冠綸單節3顆三分球都是自己防守出現漏洞，「前面打很爛，幫球隊贏球，希望能一路勝下去！」

丁冠皓今天上場44分鐘，繳出11分、13籃板、9助攻的「準大三元」成績，林彥廷21分、10籃板，南山則以李沛澄和陳冠中各20分最佳，彭冠綸三分球6投4中也貢獻18分。

能仁6勝獨走，4勝2敗的光復高中比較各種可能狀況也確定提前晉級，和光復同是4勝2敗的南山雖還沒拿到4強門票，但握晉級優勢，不過教頭許時清仍大喊可惜，「好事多磨，明天還是認真打。」

能仁家商林彥廷（右）切入禁區大拉桿上籃。記者余承翰／攝影
能仁家商林彥廷（右）切入禁區大拉桿上籃。記者余承翰／攝影
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能仁家商高錦瑋（左）轟下生涯新高31分，開心和隊友慶祝。記者余承翰／攝影
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能仁家商高錦瑋上籃，他轟下生涯新高31分。記者余承翰／攝影
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能仁家商延長賽擊敗南山高中，續保不敗。記者余承翰／攝影
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王翊帆（右）正規賽投進追平球，成能仁家商連勝功臣。記者余承翰／攝影
王翊帆（右）正規賽投進追平球，成能仁家商連勝功臣。記者余承翰／攝影
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能仁家商高錦瑋（中）轟下生涯新高31分。記者余承翰／攝影
能仁家商高錦瑋（中）轟下生涯新高31分。記者余承翰／攝影
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能仁家商高錦瑋（中）延長賽關鍵抄截，造成南山高中林心翔（左）違反運動精神犯規。記...
能仁家商高錦瑋（中）延長賽關鍵抄截，造成南山高中林心翔（左）違反運動精神犯規。記者余承翰／攝影
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