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SBL／施顏宗扮演第四節先生 關鍵三分球助隊退裕隆

2019-02-24 22:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

達欣與裕隆隊今天一路打到最後關頭才分出勝負，靠著第四節板凳奇兵「阿飛」施顏宗在最後98秒內連續飆進2顆三分球，個人拿下11分都在決勝節拿下，助隊以82：75驚險擊敗裕隆隊，收下2連勝。

施顏宗在2017年球季開打前的夏天，在DLIVE夏季聯盟中受傷，造成左膝前十字韌帶斷裂，復健休養超過1年的時間，終於在本季復出，不過他傷後復出後，自己的信心的狀況都還不夠，「這幾場都在場下觀摩，看學長怎麼打的。」

第四節才接替受到犯規麻煩的林宜輝替補上場，施顏宗把握機會，上場8分35秒內得到11分，其中在最後98秒內連得8分，其中包含2顆逆轉、超前三分球，扮演球隊致勝英雄，也幫助球隊排名上升至第4，裕隆則被擠下排名第5。

「其實每隊都會放我投外線，但既然我平常有在練，比賽就要拿出來，很高興能夠幫助球隊。」施顏宗笑説：「希望接下來對手繼續放我投，增加我的自信心。」

達欣總教練范耿祥對施顏宗扮演致勝英雄並不感意外，他透露施顏宗平時練習都提早1小時到球場練投，「今天他的表現也替自己爭取到更多上場時間，希望今天打完他心裡的那一關可以跨出來。」

而裕隆此役發生23次失誤，成致命傷，桑尼（Sani Sakakini）此役供下24分、19籃板，賽後他也向教練及隊友致歉，裕隆執行教練李啟億賽後也表示，需要再與球員多溝通，改善球隊的問題。

達欣隊施顏宗最後投進2顆三分球助隊逆轉。圖／中華籃球協會提供
達欣隊施顏宗最後投進2顆三分球助隊逆轉。圖／中華籃球協會提供
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施顏宗達欣范耿祥
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