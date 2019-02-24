NBA／準狀元威廉森爆鞋事件 專家：NIKE應簽長約

2019-02-24 18:54 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



杜克大學新星威廉森，上周因「爆鞋事件」傷退，引發NIKE球鞋受各界熱議。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「NIKE應該與威廉森簽下長約！」美國品牌專家納塔瑞里驚訝地說，NIKE認為威廉森「爆鞋事件」是偶發個案，目前仍試圖透過許多方式挽回商譽，但他們現階段竟然尚未與威廉森簽定未來的球鞋贊助合約！他強調，NIKE應該將未來贊助威廉森進軍職業的球鞋視為首要目標，並研發能承受他「爆發力」的專屬鞋款。

根據《CBS》報導，納塔瑞里受訪時也針對威廉森的傷勢表示，「爆鞋事件」無疑是一家對自己產品性能有高度信心的品牌，在球鞋結構上的挫敗。

球鞋四分五裂

「那鞋子完全解體了！」據《今日美國》指出，球鞋教父瓦卡羅受訪時表示，威廉森的鞋子在全國高度關注的比賽中出包，這絕對會被放大檢視，何況威廉森有可能將成為NBA的未來之星，即使尚未參加選秀，現階段杜克大學的球票已被瘋狂炒作到每張上千美元。美國前總統歐巴馬賽後則在推特貼文表示，「威廉森是名年輕、傑出的籃球選手，希望他早日康復。」

杜克大學「K教練」賽後指出，「那雙PG 2.5球鞋迅速成為焦點！」，對此NIKE發言人則回應，NIKE對於自家產品的品質和性能「極為注重」，本次意外純屬「偶發事件」，會即刻做出鑑定處理。

聯賽的「腐敗」制度

而NBA球星對於「爆鞋事件」有不同看法，據美國《Yahoo運動》指出，許多球星紛紛在個人推特發文，認為導致威廉森受傷的元兇在於NCAA（全美大學一級錦標賽）的「腐敗」制度。

爵士隊明星球員米邱痛批，「球賽的收入這些學生一毛都分不到，全進了校方口袋！現在威廉森受傷，NCAA必須做出調整。」金塊隊湯馬斯也說，NBA應該重新允許年輕的球員從高中直接「合法的」進軍聯盟，不然大學聯賽只會搞壞球員，威廉森應該在剩餘賽季充分休息，準備挑戰職業聯賽。

研發專屬鞋款

根據《CBS》報導，納塔瑞里受訪時也針對威廉森的傷勢表示，「爆鞋事件」無疑是一家對自己產品性能有高度信心的品牌，在球鞋結構上的挫敗。他強調，即便發生罕見失誤，NIKE仍應該將未來贊助威廉森進軍職業的球鞋視為首要目標，並研發能承受他「爆發力」的專屬鞋款。

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